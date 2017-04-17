Кшиштоф ГЛОВАЦКИ: «Поражение от Усика до сих пор у меня в голове»

Бывший чемпион мира по версии WBO в первом тяжелом весе поляк Кшиштоф Гловацки, который в сентябре прошлого года потерял свой титул в бою с украинцем Александром Усиком, вернется на ринг не 22 апреля, как планировалось ранее, а 24 июня.
«Надеюсь, что мой соперник в бою 24 июня будет боксером высокого класса, потому что я хочу драться только с лучшими и побеждать их. Я также глубоко верю, что рано или поздно у меня появится возможность взять реванш у Александра Усика и победить его, потому что поражение от Усика и до сих пор у меня в голове», - сказал Кшиштоф Гловацки.
Источник — Boxingnews
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