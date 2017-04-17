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Экс-тренер Кличко: «Ломаченко – супербоксер»

Джеймс Али Башир похвально отозвался об украинском бойце

  • 17.04.2017 19:45
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Бывший тренер украинского тяжеловеса Александра Усика Джеймс Али Башир в видеоинтервью BaylorIC TV поделился своим мнением о другом украинском боксере - Василии Ломаченко, а также оценил его перспективы в боях против лидеров более тяжелых весовых категорий - Майки Гарсии и Теренса Кроуфорда:

«Ломаченко - хороший боец и супербоксер. И он очень любит то, чем он занимается. Даже сам тот факт, что он хочет драться с Кроуфордом, который гораздо крупнее его, говорит о многом. Может ли он побить Кроуфорда? Не знаю, но его желание провести такой бой впечатляет.

Ломаченко - боец, который жаждет боев с лучшими, и как раз такие ребята и нужны боксу. Ломаченко против Гарсии - это был бы отличный бой, как и Ломаченко против Гамбоа. Побьет ли Ломаченко всех этих ребят? Неизвестно, но я уверен, что любому из них он составит серьезную конкуренцию», - сказал Джеймс Али Башир.

Источник — Boxingnews

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