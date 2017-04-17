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Бой Кличко – Джошуа в США покажут два телегиганта

Поединок будут транслировать каналы Showtime и НВО

  • 17.04.2017 20:19
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klitschko-brothers.com
© klitschko-brothers.com

Два американских телевизионных гиганта – Showtime и НВО – будут транслировать поединок между чемпионом мира по версии IBF в супертяжелом весе, британским боксером Энтони Джошуа и украинцем Владимиром Кличко, который запланирован на 29 апреля.

Команды Кличко и Джошуа достигли договоренности с двумя телевизионными каналами США о показе самого значимого поединка в супертяжелом весе за более чем десять последних лет. Showtime и НВО после длительных переговоров пришли к единому знаменателю относительно трансляции поединка в Америке. Showtime покажет бой в прямом эфире, Showtime и НВО – в записи, в прайм-тайм несколькими часами позже. Оба телеканала готовят отдельные передачи под главное событие года в мировом боксе.

«Я очень рад и благодарен нашим американским ТВ-партнерам из Showtime и HBO за достигнутое соглашение, - заявил управляющий директор Klitschko Management Group Бернд Бенте. – Это лишь доказывает масштаб мероприятия, которое 29 апреля состоится на «Уэмбли».

«Я рад объявить об этой исторической сделке, результатом которой станет показ на двух американских телеканалах самого большого боя в истории Великобритании, - отметил промоутер Джошуа Эдди Хирн. - Хочу поблагодарить HBO и Showtime за их настойчивость, а также за подаренную для Америки возможность увидеть поединок Джошуа против Кличко – настоящий бой века. Мы с нетерпением ждем этого шоу».

Как отметил исполнительный вице-президент и генеральный менеджер Showtime Стивен Эспиноза, для его телеканала большая честь показать бой в прямом эфире. «Мы очень рады этому факту, - отметил Эспиноза. – Это не просто бой в супертяжелом весе, а, возможно, смена короля в самом престижном дивизионе профессионального бокса».

«Компании обоих боксеров и оба телеканала приняли решение, которое позволит поклонникам бокса в США увидеть чемпионский бой в супертяжелом весе. Достигнутое соглашение гарантирует, что наши абоненты получат в прайм-тайм доступ к просмотру поединка. Это будет 22-й бой Владимира Кличко на канале HBO и первый для Энтони Джошуа».

Бой Кличко – Джошуа состоится на лондонском стадионе «Уэмбли». Вживую за боем, на кону в котором будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA Super и IBO, смогут наблюдать 90 000 зрителей. Это рекорд посещаемости в послевоенной истории бокса Великобритании.

Источник — Klitschko-brothers

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