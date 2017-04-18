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БАШИР: «Бой Усика с Хантером нужно было останавливать в 12-м раунде»

Бывший тренер украинского боксера поделился впечатлениями от поединка

  • 18.04.2017 07:30
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fightnews.ru. Александр Усик и Джеймс Али Башир
© fightnews.ru. Александр Усик и Джеймс Али Башир

Бывший тренер чемпиона мира по версии WBO в первом тяжелом весе украинца Александра Усика Джеймс Али Башир в интервью BW TM поделился своими впечатлениями от боя Усика с американцем Майклом Хантером-младшим:

«Смотрел ли я бой Усика с Хантером? Да, смотрел. Бой был достаточно конкурентным, но он мог бы быть еще более конкурентным, будь Хантер к нему лучше подготовлен. Не знаю, почему он согласился на бой с Усиком после годичного перерыва. Ему нужно было провести еще пару поединков, прежде чем выходить на такой бой. И те оппоненты, с которыми Хантер боксировал до этого, никоим образом не могли подготовить его к бою с Усиком. Вот сам Усик в большинстве своих боев боксировал с оппонентами солидного уровня. И посмотрите, с кем дрался Хантер - как могли его соперники подготовить его к бою с таким боксером, как Александр Усик?

Еще я не могу понять, что это было в углу Хантера - ему постоянно давали наставления сразу 2-3 человека! Подобные глупости недопустимы в бою против такого сфокусированного, волевого и очень хорошего во всех аспектах бойца, как Александр Усик. Чтобы победить такого боксера, как Усик, мало быть готовым физически или ментально. Нужно быть идеально готовым в каждом аспекте. Это же касается и Василия Ломаченко. Усик и Ломаченко - реально крутые бойцы, и они будут драться до последнего вдоха, если потребуется.

Почему Усик был таким статичным в этом бою, так мало двигался? Возможно, он хотел впечатлить публику, боксируя на НВО. Он пропустил слишком много ударов, и этому могли стать причиной два фактора: 1) желание впечатлить публику, боксируя более агрессивно, чем обычно; 2) мастерство Майкла Хантера. Но я согласен с тем, что Усик пропустил слишком много ударов - он может боксировать лучше, чем он это делал в бою с Хантером.

Сможет ли Усик, боксируя в таком стиле победить лучших боксеров своего дивизиона? Не знаю, сложно сказать. Но я хочу сказать вот что: Усик-боксер лучше Усика-панчера. Да, он может сильно ударить, его удары потрясают его оппонентов, но в них нет такой сокрушающей мощи, как в ударах Майка Тайсона.

Усик, в первую очередь, боксер, а потом уже панчер, а не наоборот. И я считаю, что ему нужно больше полагаться на свое мастерство, на атаки под разными углами, на джеб. Ведь в бою с Хантером я вообще не увидел его джеба, вообще! А ведь он умеет работать джебом

Несмотря на все эти пропущенные удары, Усик сделал свою работу, измотав Хантера и практически остановив его в  последнем раунде. Вообще я считаю, что бой должен был быть остановлен, потому что в последнюю минуту/полторы был слишком большой риск для здоровья Майкла Хантера. Майклу повезло, что Александр не смог попасть по нему по-настоящему острым, чистым ударом. Усик наносил многоударные серии, но слишком спешил, и Хантеру удавалось увернуться от многих ударов или смягчить их. Если бы Александр лучше готовил свои атаки, если бы он работал по корпусу, а потом переносил огонь на голову, он бы выиграл этот бой нокаутом. Но я считаю, что и так бой нужно было останавливать в 12-м раунде», - сказал Джеймс Али Башир.

 

Источник — Boxingnews

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