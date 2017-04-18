Рикки ХАТТОН: «Кажется, что Кличко был на вершине вечно»

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях британец Рикки Хаттон поделился ожиданиями от боя своего соотечествеенника Энтони Джошуа с украинцем Владимиром Кличко, который состоится 29 апреля в Лондоне:
«Я думаю, что это подходящее время для Джошуа. Кажется, что Кличко был на вершине вечно, но никто их нас не вечен. Его побил Тайсон Фьюри, который провел абсолютно фантастический бой. Хотя это как раз может сыграть против Энтони Джошуа, потому что, находясь в статусе претендента, Кличко будет настроен как никогда ранее. Но я не могу избавиться от мысли, что никто из нас не вечен», - сказал Рикки Хаттон.
Источник — Boxingnews
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