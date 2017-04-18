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Чарльз Мартин возвращается на ринг после поражения от Джошуа

Соперником американца станет довольно слабый оппонент

  • 18.04.2017 09:17
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skysports.com
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Бывший чемпион мира по версии IBF в супертяжелом весе американец Чарльз Мартин (23-1-1, 21 КО) возвращается на ринг после поражения нокаутом во втором раунде от британца Энтони Джошуа, которое он потерпел в апреле прошлого года, и последовавшего через несколько месяцев огнестрельного ранения в руку, после которого Чарльз перенес операцию.

25 апреля в городе Туника, США, Чарльз Мартин проведет бой со своим соотечественником Байроном Полли (30-20-1, 13 КО), который вряд ли сможет составить ему хоть какую-то конкуренцию в ринге.

Источник — Boxingnews

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