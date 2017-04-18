Менеджер Салидо: Орландо чувствует, что может побить Ломаченко еще раз

Менеджер бывшего чемпиона мира в двух весовых категориях мексиканца Орландо Салидо Шон Гиббонс заявил, что после боя с индонезийцем Амфоном Сурийо, который запланирован на 27 мая, Салидо хочет провести бой-реванш с украинцем Василием Ломаченко, которого он победил разделенным решением судей три года назад.
«Наша идея состоит в том, чтобы «стряхнуть ржавчину» в бою с Сурийо, и, если все пойдет хорошо, встретиться с Ломаченко, чтобы снять все вопросы. Орландо очень хочет этого реванша. И не только из-за денег, но и из-за гордости также. Он уже устал слушать о ударах ниже пояса, о весе, о рефери. Больше не должно быть никаких оправданий. Все говорят, что Ломаченко сейчас уже другой боец, но Орландо чувствует, что даже улучшенную версию Ломаченко он может побить», - сказал Шон Гиббонс.
Источник — Boxingnews
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