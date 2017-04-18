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Менеджер Салидо: Орландо чувствует, что может побить Ломаченко еще раз

Шон Гиббонс анонсировал возможный матч-реванш с украинским чемпионом

  • 18.04.2017 09:52
  • 596 просмотров
  • 1 комментария
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boxingscene.com. Василий Ломаченко и Орландо Салидо
© boxingscene.com. Василий Ломаченко и Орландо Салидо

Менеджер бывшего чемпиона мира в двух весовых категориях мексиканца Орландо Салидо Шон Гиббонс заявил, что после боя с индонезийцем Амфоном Сурийо, который запланирован на 27 мая, Салидо хочет провести бой-реванш с украинцем Василием Ломаченко, которого он победил разделенным решением судей три года назад.

«Наша идея состоит в том, чтобы «стряхнуть ржавчину» в бою с Сурийо, и, если все пойдет хорошо, встретиться с Ломаченко, чтобы снять все вопросы. Орландо очень хочет этого реванша. И не только из-за денег, но и из-за гордости также. Он уже устал слушать о ударах ниже пояса, о весе, о рефери. Больше не должно быть никаких оправданий. Все говорят, что Ломаченко сейчас уже другой боец, но Орландо чувствует, что даже улучшенную версию Ломаченко он может побить», - сказал Шон Гиббонс.

Источник — Boxingnews

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Комментарии
    bonv
    online
      bonv, 18.04.2017 11:12
    0
    За великі гроші вийде.. Але тепер Ломаченко його просто переїде в ринзі.
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