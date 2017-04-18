Силлах помогает Кличко готовиться к бою с Джошуа

Владимир Кличко, которому 29 апреля предстоит встретиться в ринге с чемпионом мира по версии IBF Энтони Джошуа, завершает подготовку к поединку. На заключительном этапе тренировочного лагеря Владимир спаррингует с соперниками, выступающими в более легких весовых категориях. Одним из спарринг-партнеров, который неоднократно бывал в тренировочных лагерях Владимира Кличко, стал Исмаил Силлах (25-3, 19 КО), выступающий в полутяжелом весе.

Бой Кличко – Джошуа состоится на лондонском стадионе «Уэмбли». Вживую за боем, на кону в котором будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA Super и IBO, смогут наблюдать 90 000 зрителей. Это рекорд посещаемости в послевоенной истории бокса Великобритании.