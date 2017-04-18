Тренер Кличко: «Владимир стал гораздо сильнее ментально»

Тренер экс-чемпиона мира в супертяжелом весе украинца Владимира Кличко Джонатон Бэнкс рассказал британскому изданию The Telegraph о своих ощущениях перед боем Владимира с британцем Энтони Джошуа, который моложе Кличко на 14 лет:

«В любом большом бою стоит задача справиться со своими эмоциями. Если Владимир будет контролировать их - все будет в порядке. Мотивация у Владимира изменилась (после поражения от Фюри - boxingnews.com.ua). Он стал гораздо сильнее ментально и развил огромное чувство голода к успеху. А проблемы адаптации к стилям у Владимира никогда не будет, потому что он повидал каждый из них. Главный вопрос для меня: способен ли еще Владимир на большие свершения, или его время уже прошло? Только бой может дать ответ на этот вопрос. Все увидим в Лондоне», - сказал Джонатон Бэнкс.