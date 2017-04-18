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Хьюи ФЬЮРИ: «Джошуа рано драться с Кличко»

Британский боксер поделился ожиданиями от поединка

  • 18.04.2017 14:43
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klitschko-brothers.com. Хьюи Фьюри
© klitschko-brothers.com. Хьюи Фьюри

Британский супертяжеловес Хьюи Фьюри в интервью ESPN сказал, что считает украинца Владимира Кличко неоспоримым фаворитом в бою со своим соотечественником Энтони Джошуа:

«Джошуа слишком рано выходит на этот бой. К тому же, я думаю, что Кличко более голоден до победы. Не поймите меня неправильно - я надеюсь, что победит Джошуа, но думаю, что победит Кличко. Он слишком опытен для Джошуа. Да, Джошуа очень сильно бьет, он нокаутировал всех своих оппонентов, но Кличко очень умен, и он очень хорошо умеет держать удобную для себя дистанцию», - сказал Хьюи Фьюри.

Источник — Boxingnews

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