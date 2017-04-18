Хьюи ФЬЮРИ: «Джошуа рано драться с Кличко»

Британский супертяжеловес Хьюи Фьюри в интервью ESPN сказал, что считает украинца Владимира Кличко неоспоримым фаворитом в бою со своим соотечественником Энтони Джошуа:

«Джошуа слишком рано выходит на этот бой. К тому же, я думаю, что Кличко более голоден до победы. Не поймите меня неправильно - я надеюсь, что победит Джошуа, но думаю, что победит Кличко. Он слишком опытен для Джошуа. Да, Джошуа очень сильно бьет, он нокаутировал всех своих оппонентов, но Кличко очень умен, и он очень хорошо умеет держать удобную для себя дистанцию», - сказал Хьюи Фьюри.