Да этот гондурас должен подать заяву об увольнении сразу после скандала с Полтавой, а не вылазить...

Еще одна "звезда". Аэропорт как у "вас" вокзал? Это где, в какой словенской д...

В последнее время на Барсу, мягко говоря, не интересно смотреть. Постоянные скандалы, недовольств...

Что за телеканал?

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И маленькая рекомендация.Обратитесь к разработчикам и посоветуйте им на таких вот страницах испол...

Да, и отключите по умолчанию обновление страницы.Пока писал сообщение страница обновилась и все м...