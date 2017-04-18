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Владимир КЛИЧКО: «Бой с Джошуа – самый значимый в моей карьере»

Украинский супертяжеловес обратился к своим болельщикам

  • 18.04.2017 16:04
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facebook.com/KlitschkoOfficial. Владимир Кличко
© facebook.com/KlitschkoOfficial. Владимир Кличко

Накануне боя с Энтони Джошуа, который состоится 29 апреля на стадионе «Уэмбли», Владимир Кличко записал обращение к болельщикам.

«Мои дорогие болельщики, я благодарю вас за ваше терпение. Точно также как и вы я ждал, когда наступит мой следующий поединок, когда я снова вернусь в ринг. 29 апреля будет практически полтора года с того момента, как меня не было в ринге. В этот день на стадионе «Уэмбли» я встречусь с чемпионом Энтони Джошуа. Это будет самый значимый и важный поединок в моей спортивной карьере. Я сделаю все для победы, а вы можете за этим наблюдать. 29 апреля вечером, не пропустите этот момент. И я вас уверяю, что это будет один из самых зрелищных боев в тяжелом весе», - сказал Кличко.

 

Источник — Sport.ua

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