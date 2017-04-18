Менеджер Флэнагана: «Мы хотим сразиться с Василием Ломаченко»

Чемпион мира по версии WBO в легком весе 27-летний британец Терри Флэнаган, 8 апреля победивший решением судей российского боксера Петра Петрова, в следующем бою хочет встретиться с обладателем титула WBO в первом легком весе украинцем Василием Ломаченко. Об этом сообщил менеджер Флэнагана Стив Вуд.

«Мы очень заинтересованы в переговорах о поединке с Ломаченко, — сказал менеджер. — Сейчас он в первом легком весе и наверняка поднимется в наш вес и попытается стать чемпионом мира в трех весовых категориях. Думаю, что с его мастерством он способен сделать это. На наш взгляд, мы легко победили в пяти защитах титула, и далее хотим либо объединительный бой, либо поединок с Ломаченко. Ломаченко очень хорош, но Терри — это легковес с хорошим движением ног. Так почему бы на не воспользоваться шансом и не сразиться с одним из лучших бойцов в мире?».