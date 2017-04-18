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Менеджер Флэнагана: «Мы хотим сразиться с Василием Ломаченко»

Стив Вуд заявил, что его подопечный заинтересован в бое с украинцем

  • 18.04.2017 17:36
  • 512 просмотров
  • 2 комментария
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Daily Express. Терри Флэнаган
© Daily Express. Терри Флэнаган
Чемпион мира по версии WBO в легком весе 27-летний британец Терри Флэнаган, 8 апреля победивший решением судей российского боксера Петра Петрова, в следующем бою хочет встретиться с обладателем титула WBO в первом легком весе украинцем Василием Ломаченко. Об этом сообщил менеджер Флэнагана Стив Вуд.
 
«Мы очень заинтересованы в переговорах о поединке с Ломаченко, — сказал менеджер. — Сейчас он в первом легком весе и наверняка поднимется в наш вес и попытается стать чемпионом мира в трех весовых категориях. Думаю, что с его мастерством он способен сделать это. На наш взгляд, мы легко победили в пяти защитах титула, и далее хотим либо объединительный бой, либо поединок с Ломаченко. Ломаченко очень хорош, но Терри — это легковес с хорошим движением ног. Так почему бы на не воспользоваться шансом и не сразиться с одним из лучших бойцов в мире?».

Источник — Allboxing.ru

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Комментарии
    falkon7777
      falkon7777, 18.04.2017 17:46
    +2
    Надіюсь що домовляться...а на кінець року хотілося б бій з Майкі Гарсія
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    ABC
      ABC, 18.04.2017 17:56
    +1
    Кацаба победил,но Лома-украинец,это совсем другой сорт,высший.
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