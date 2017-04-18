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WBO не рассматривала возможность боя Усика с россиянами

Франсиско Валкарсель заявил, что украинский боксер следующий бой должен провести на родине

  • 18.04.2017 18:11
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kp.ua. Александр Усик
© kp.ua. Александр Усик
Всемирная боксерская организация (WBO) не рассматривала возможность объединительного боя чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии WBO украинца Александра Усика с российскими боксерами, заявил президент WBO Франсиско Валкарсель.
 
Усик в апреле защитил свой титул, победив американца Майкла Хантера. Обладателем пояса чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в первом тяжелом весе является россиянин Мурат Гассиев, который завоевал его, победив в декабре другого российского боксера Дениса Лебедева. Лебедев, несмотря на поражение, сохранил за собой титул чемпиона WBA (Super).
 
«Я знаю, что Усик должен провести бой на Украине, но я не знаю о том, против кого именно он будет драться, однако с точностью могу сказать, что это не объединительный бой. Организация пока не рассматривала возможность объединительного боя ни с Лебедевым, ни с Гассиевым», - сказал Валкарсель.

Источник — Р-Спорт

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