Промоутер Джошуа: «Энтони уверен, что нокаутирует Кличко»

Менеджер чемпиона мира по версии IBF Энтони Джошуа – Эдди Хирн – заявил, что его подопечный, которому 29 апреля предстоит встретиться в ринге с Владимиром Кличко, справится с давлением трибун и сможет нокаутировать украинца.

По словам Хирна, шансы боксеров на победу в предстоящем поединке он оценивает как 50 на 50, а также считает, что Джошуа сможет выдержать давление, связанное с проведением боя в родной стране.



«Оба бойца смотрятся отлично и расслабленно, но у нас будет 90 000 фанатов на «Уэмбли», а то, что Кличко начал «игры разума» за несколько недель до боя, заставляет меня волноваться. - Думаю, ему придется влезть в голову Джошуа , и этим шансом он будет пользоваться. Это бой с шансами 50 на 50, - заявил Хирн в интервью Scoop Media. – У вас есть парень, который бесстрашен и не проигрывал, против парня, который является самым опытным бойцом в мире. Им следует аплодировать за бой, вроде этого, но началась азартная игра. Два пояса и два лучших супертяжеловеса в мире».



По словам Хирна, ему нравится, как прогрессирует Джошуа на протяжении профессиональной карьеры. «Я видел Энтони в поединке с Чарльзом Мартином. Возможно, для болельщиков, которые смотрели бой ночью, победа Джошуа выглядела легкой. Но это был бой за титул чемпиона мира в супертяжелом весе. Не думаю, что атмосфера вокруг боя повлияет на него, когда дело дойдет до боя. Энтони выиграл «золото» для Великобритании на Олимпийских играх в Лондоне, когда все ставили на него. У него есть свой план на бой, и он полагает, что может нокаутировать Кличко, и он попытается сделать это 29 апреля».



Бой Кличко – Джошуа состоится на лондонском стадионе «Уэмбли». Вживую за боем, на кону в котором будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA Super и IBO, смогут наблюдать 90 000 зрителей. Это рекорд посещаемости в послевоенной истории бокса Великобритании.