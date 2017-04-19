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Поветкин оспорил дисквалификацию WBC за допинг

Апелляция российского боксера находится на рассмотрении

  • 19.04.2017 10:11
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  • 1 комментария
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tofight.ru. Александр Поветкин
© tofight.ru. Александр Поветкин

Российский боксер Александр Поветкин подал апелляцию на дисквалификацию Всемирного боксерского совета (WBC) за повторное допинговое нарушение. Об этом заявил президент WBC Маурисио Сулейман.

Ранее промоутерская компания «Мир бокса» объявила о том, что Поветкин планирует провести бой 1 июля.

«Мы получили письмо с апелляцией от команды Поветкина. В настоящий момент эта апелляция рассматривается. Пока не могу сказать, как долго будет проходить данный процесс», - сказал Сулейман.

Решение организации о дисквалификации было связано с повторным нарушением антидопинговых правил - допинг-проба, взятая у Поветкина 6 декабря перед боем за звание «временного» чемпиона мира по версии WBC с канадцем Бермейном Стиверном, дала положительный результат на содержание запрещенного вещества остарин.

Поветкин является олимпийским чемпионом 2004 года. В профессионалах он стал выступать в 2005 году, с тех пор проведя 32 боя (31 победа, одно поражение).

Источник — ТАСС

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Комментарии
    sidorchuke
      sidorchuke, 19.04.2017 11:09
    0
    Вот же упоротые... 2 раза попасться... и продолжать доказывать... Типичные козломордые!!!
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