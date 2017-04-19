Владимир КЛИЧКО: «Повезло, что моим соперником стал Джошуа»

Впервые за долгие годы Владимир Кличко будет не защищать свой чемпионский пояс, а попытается его отобрать.

«Теперь стало не так скучно, как было последние годы. Вы можете любить меня или ненавидеть, но понятно, что, когда человек постоянно выигрывает, то это начинает надоедать. Я полностью это понимаю.

Я понимаю, что сейчас у меня больше нет титулов, но, определенно, чувствую себя облегченно. Чувствую себя спокойнее и свободнее. До этого все было о защите и осторожности. Теперь все по-другому, и мне нравится то, что на меня ничего не давит.

Мне нечего защищать, так что я должен вернуться и стать охотником. У Джошуа есть титул и это именно то, что я должен заполучить. Мое отношение к делу будет абсолютно другим. Я не отступлю.

Думаю, мне очень повезло, что моим оппонентом стал Джошуа. Впервые за долгое время я андердог. Решается многое. Либо он велик, либо я все еще велик. Когда оба боксера поддаются таким вопросам, то бой становится привлекательным для зрителей», - сказал Кличко.

Бой Кличко-Джошуа состоится 29 апреля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.