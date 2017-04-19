Тайсон ФЬЮРИ: «Мне не нужно тренироваться, чтобы побить Джошуа»

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри решил атаковать через Твиттер обладателя пояса IBF Энтони Джошуа, которому 29 апреля предстоит поединок против Владимира Кличко





Anyways I'm off for a beer 🍺don't need to train to beat weightlifters & bitches like @anthonyfjoshua &@EddieHearn #BUMCITYS — TYSON2FASTFURY (@Tyson_Fury) April 18, 2017 «Эй, Энтони, я слышал, тебя на спаррингах лупит Джо Джойс, — заявил Фьюри. — Не можешь справиться с боксером-любителем, тогда даже не думай о Величайшем всех времен. Я уверен, что могу размазать Джошуа, когда мы будем драться. Пойду выпью пива. Мне даже не нужно тренироваться, чтобы победить такого штангиста, как Джошуа».

Джошуа не задержался с ответом: «Типичный Тайсон Фьюри. Постоянно несет чушь, когда у меня бой. Предложение такое же, как и в прошлый раз — два билета в рингсайд. Только не приводи с собой еще кого-то, оба билета для твоей жирной задницы. Единственная причина, по которой у нас так и не было боя, это ты».