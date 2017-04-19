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Тайсон ФЬЮРИ: «Мне не нужно тренироваться, чтобы побить Джошуа»

Экс-чемпион мира продолжает «атаковать» Энтони Джошуа

  • 19.04.2017 17:14
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Boxing News. Тайсон Фьюри
© Boxing News. Тайсон Фьюри
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри решил атаковать через Твиттер обладателя пояса IBF Энтони Джошуа, которому 29 апреля предстоит поединок против Владимира Кличко.
 
«Эй, Энтони, я слышал, тебя на спаррингах лупит Джо Джойс, — заявил Фьюри. — Не можешь справиться с боксером-любителем, тогда даже не думай о Величайшем всех времен. Я уверен, что могу размазать Джошуа, когда мы будем драться. Пойду выпью пива. Мне даже не нужно тренироваться, чтобы победить такого штангиста, как Джошуа».

 
Джошуа не задержался с ответом: «Типичный Тайсон Фьюри. Постоянно несет чушь, когда у меня бой. Предложение такое же, как и в прошлый раз — два билета в рингсайд. Только не приводи с собой еще кого-то, оба билета для твоей жирной задницы. Единственная причина, по которой у нас так и не было боя, это ты».

Источник — Allboxing.ru

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