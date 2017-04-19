Иван Редкач встретится с Аргенисом Мендесом

Стал известен следующий соперник украинского боксера легкого веса Ивана Редкача (20-2-1, 16 КО). Им стал бывший чемпион мира по версии IBF во втором полулегком весе доминиканец Аргенис Мендес (23-5-1, 12 КО).
Бой Ивана Редкача с Аргенисом Мендесом состоится 2 мая в Студио-Сити (штат Калифорния, США).
В последний раз Редкач появлялся в ринге в январе этого года, когда досрочно одолел Демонда Брока. Мендес в июле прошлого года дрался за титул WBC Silver с Люком Кемпбэллом и проиграл по очкам.
Источник — Boxing-mma.com
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