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Иван Редкач встретится с Аргенисом Мендесом

Бой состоится 2 мая в Калифорнии

  • 19.04.2017 18:39
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boxing-mma.com. Иван Редкач
© boxing-mma.com. Иван Редкач
Стал известен следующий соперник украинского боксера легкого веса Ивана Редкача (20-2-1, 16 КО). Им стал бывший чемпион мира по версии IBF во втором полулегком весе доминиканец Аргенис Мендес (23-5-1, 12 КО).
 
Бой Ивана Редкача с Аргенисом Мендесом состоится 2 мая в Студио-Сити (штат Калифорния, США).
 
В последний раз Редкач появлялся в ринге в январе этого года, когда досрочно одолел Демонда Брока. Мендес в июле прошлого года дрался за титул WBC Silver с Люком Кемпбэллом и проиграл по очкам.

Источник — Boxing-mma.com

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