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Диллиан Уайт проведет бой с Мариушем Вахом

Поединок состоится 3 июня на арене О2 в Лондоне

  • 19.04.2017 19:10
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boxingscene.com. Мариуш Вах
© boxingscene.com. Мариуш Вах

Промоутерская компания Matchroom Boxing официально подтвердила информацию о том, что следующим соперником британского супертяжеловеса Диллиана Уайта (20-1, 15 КО) станет поляк Мариуш Вах (33-2, 17 КО).

Бой Диллиана Уайта с Мариушем Вахом состоится 3 июня на арене О2 в Лондоне.

Источник — Boxingnews

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