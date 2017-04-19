Диллиан Уайт проведет бой с Мариушем Вахом

Промоутерская компания Matchroom Boxing официально подтвердила информацию о том, что следующим соперником британского супертяжеловеса Диллиана Уайта (20-1, 15 КО) станет поляк Мариуш Вах (33-2, 17 КО).
Бой Диллиана Уайта с Мариушем Вахом состоится 3 июня на арене О2 в Лондоне.
Источник — Boxingnews
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