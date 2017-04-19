Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Майки ГАРСИЯ: «Ломаченко – идеальный боец, но я готов с ним драться»

Американский боксер готов обсуждать возможность проведения поединка с украинским чемпионом

  • 19.04.2017 19:54
  • 425 просмотров
  • 0 комментария
Метки
boxing.com. Майки Гарсия
© boxing.com. Майки Гарсия

Чемпион мира по версии WBC в легком весе американец Майки Гарсия в видеоинтервью FightTalk прокомментировал недавнюю победу чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе украинца Василия Ломаченко над Джейсоном Сосой и снова подтвердил свое желание встретиться с ним в ринге:

«Ломаченко выступил отлично - нужно отдать ему должное. Он очень талантлив, быстр, у него отличная работа ног, рефлексы, углы атак. Он отличный боец, даже я бы сказал - идеальный. Но если он серьезно настроен драться со мной в 135 фунтах (легком весе), он должен требовать этого боя у своего промоутера Боба Арума. Я же, со своей стороны, готов говорить с Бобом, несмотря на то, что между нами произошло.

Это ведь бизнес - я сейчас сам себе промоутер, и я готов обсуждать с промоутером Ломаченко наш бой, чтобы прийти к взаимовыгодному соглашению. Я с удовольствием провел бы такой поединок - это был бы отличный бой двух очень техничных боксеров, который, уверен, понравился бы фанам», - сказал Майки Гарсия.

Источник — Boxingnews

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.