Томаш Адамек сразится с Соломоном Хаумоно

Ну що ж чекаємо на ругий гол цього гравця!

Похоже больше 32 голов за карьеру, этот игрок забить не сможет(((

[quote Valenok12, 19.04.2017 19:39]А почему бы нет? Он защитник. Такой приживется в английской пр...

А почему бы нет? Он защитник. Такой приживется в английской примьере. Лужный же хорошо себя прояв...