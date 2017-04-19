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Томаш Адамек сразится с Соломоном Хаумоно

Бой состоится 24 июня в Гданське

  • 19.04.2017 20:23
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Метки
karate.ru, Томаш Адамек
© karate.ru, Томаш Адамек

Первым соперником бывшего чемпиона мира в двух весовых категориях 40-летнего поляка Томаша Адамека (50-5, 30 КО) после его возвращения на ринг станет 41-летний новозеландец Соломон Хаумоно (24-3-2, 21 КО).

Бой Томаша Адамека с Соломоном Хаумоно состоится 24 июня в Гданське, Польша. В рамках этого же вечера бокса, как мы уже сообщали, состоится бой Исмаила Силлаха с Матеушем Мастернаком, а также возвращение на ринг после поражения от Александра Усика бывшего чемпиона мира по версии WBO в первом тяжелом весе Кшиштофа Гловацки, соперник которого будет назван позже.

Источник — Boxingnews

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