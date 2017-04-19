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Диллиан УАЙТ: «Вах дрался за титул и создал проблемы Владимиру Кличко»

Британец рассказал о своем будущем сопернике

  • 19.04.2017 22:34
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boxingnewsonline.net. Диллиан Уайт
© boxingnewsonline.net. Диллиан Уайт

Британский супертяжеловес Диллиан Уайт прокомментировал подписание контракта на бой с польским гигантом Мариушем Вахом, который состоится 3 июня в Лондоне:

«Вах - хороший боец. Высокий и длиннорукий, он при этом бьет много апперкотов и ударов по корпусу. Он поляк, и уже один этот факт говорит о том, что он жесткий парень с духом воина. Мне придется серьезно поработать, чтобы побить его. Но при хорошем плане на бой, возможно, мне даже удастся остановить его.

Вах дрался за титул и создал проблемы Владимиру Кличко, и он также дал хороший бой Поветкину - двум лучшим супертяжам последних десяти лет. Это показывает, насколько он сложный соперник. А совсем недавно он побил Эркана Тепера, так что бой с ним станет очень серьезным тестом. Я считаю, что он на пару уровней выше Дерека Чисоры», - сказал Диллиан Уайт.

Источник — Boxingnews

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