В эту субботу в Калифорнии Максу Бурсаку (33-4-1, 15 КО) предстоит сразится за титул чемпиона мира по версии WBO с Хильберто Рамиресом (34-0, 24 КО). Накануне поединка соперники встретились на пресс-конференции.

«Я усердно готовился к этому поединку, я в хорошей форме. Сделаю все возможное, чтобы в субботу стать чемпионом мира!» - заявил Макс Бурсак на пресс-конференции.

Первый этап подготовки Макс провёл в Украине, на Олимпийской базе в Конча-Заспе, а за две недели до боя отправился в США. Все это время ему помогает тренер Сергей Гордиенко.

Смотрите трансляцию поединка Макс Бурсак - Хильберто Рамирес в воскресение, 23 апреля, в 5:00 на телеканале «Интер».



















