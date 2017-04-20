Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Макс БУРСАК: «Я усердно готовился к поединку с Рамиресом»

Украинский боксер заявил, что сделает все возможное, чтобы в субботу стать чемпионом мира

  • 20.04.2017 11:06
  • 185 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Mikey Williams/Top Rank.Макс Бурсак и Хильберто Рамирес
© Mikey Williams/Top Rank.Макс Бурсак и Хильберто Рамирес
В эту субботу в Калифорнии Максу Бурсаку (33-4-1, 15 КО) предстоит сразится за титул чемпиона мира по версии WBO с Хильберто Рамиресом (34-0, 24 КО). Накануне поединка соперники встретились на пресс-конференции.
 
«Я усердно готовился к этому поединку, я в хорошей форме. Сделаю все возможное, чтобы в субботу стать чемпионом мира!» - заявил Макс Бурсак на пресс-конференции.
 
Первый этап подготовки Макс провёл в Украине, на Олимпийской базе в Конча-Заспе, а за две недели до боя отправился в США. Все это время ему помогает тренер Сергей Гордиенко. 
 
Смотрите трансляцию поединка Макс Бурсак - Хильберто Рамирес в воскресение, 23 апреля, в 5:00 на телеканале «Интер».









Источник — K2 Promotions

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.