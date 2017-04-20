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На бое Кличко-Джошуа организаторы заработают 40 миллионов фунтов

Бой за звание чемпиона мира по трем версиям соберет неплохую кассу

  • 20.04.2017 13:04
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klitschko-brothers.com
© klitschko-brothers.com

По предварительным данным, 40 миллионов фунтов выручат организаторы самого ожидаемого поединка года в супертяжелом весе, в котором чемпион мира по версии IBF Энтони Джошуа встретится с Владимиром Кличко.

В эту сумму, как сообщает The Telegraph, войдут деньги от продажи билетов – 90 000 «тикетов» на «Уэмбли», вместимость которого ради боя увеличили на 10 000 мест, были проданы за считанные часы, а также выручка от продажи платных трансляций – для подписчиков канала Sky Sports она составляет чуть меньше 20 фунтов.
 
По данным издания, гарантированный гонорар обоим боксерам на данный момент составляет около 20 миллионов фунтов стерлингов, и он будет разделен поровну между украинцем и британцем.

Бой Кличко – Джошуа состоится на лондонском стадионе «Уэмбли». Вживую за боем, на кону в котором будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA Super и IBO, смогут наблюдать 90 000 зрителей. Это рекорд посещаемости в послевоенной истории бокса Великобритании. 

Источник — Klitschko-brothers

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