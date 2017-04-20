На бое Кличко-Джошуа организаторы заработают 40 миллионов фунтов

чому він не згадає, як закликав саботувати мобілізацію в армію в розгар війни з парашею?

товарища просто душит жаба

По поводу того, что надо было уволиться - тупейшая мысль! Кто был "капитаном корабля" и...

заваров тупа мокша яка народилася на теренях УКРАЇНИ але з мозоком ленерівськой вати

Кто откапал этот вонючий архив? Сколько лет этой новости? Согласен с первым комментом, говенный в...