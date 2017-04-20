Фрейзер КЛАРК: «Вопрос только в том, как именно Джошуа победит Кличко»

Британский супертяжеловес-любитель Фрейзер Кларк, который помогает чемпиону мира по версии IBF Энтони Джошуа готовиться к бою с экс-чемпионом Владимиром Кличко в качестве спарринг-партнера, рассказал о том, в какой форме Джошуа подходит к поединку с украинцем:

«Энтони пребывает в превосходной форме. Он очень сфокусирован и очень силен. Как завершится бой? Энтони победит. Вопрос только в том, как именно он одержит победу. Если Кличко будет таким, как в бою с Фьюри, то Джошуа его быстро нокаутирует - при первой же его ошибке. Если же Владимир попытается устроить неудобный и скучный бой, то к такому развитию событий в ринге Энтони тоже готовится», - сказал Фрейзер Кларк.