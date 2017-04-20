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Джошуа провел открытую тренировку перед боем с Кличко

Британец показал, что находится в прекрасной форме и готов дать бой Кличко

  • 20.04.2017 14:48
  • 775 просмотров
  • 3 комментария
Метки
klitschko-brothers.com
© klitschko-brothers.com

Чемпион мира по версии IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа провел открытую тренировку перед поединком с украинцем Владимиром Кличко.

Британский боксер эффектно молотил увесистую грушу, отрабатывая различные комбинации.



Бой Кличко – Джошуа состоится на лондонском стадионе «Уэмбли». Вживую за боем, на кону в котором будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA Super и IBO, смогут наблюдать 90 000 зрителей. Это рекорд посещаемости в послевоенной истории бокса Великобритании.

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Комментарии
    vlads0204
    online
      vlads0204, 20.04.2017 15:43
    +2
    Истерически испуганный крик у Антошки)))
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    Ihor8
    online
      Ihor8, 20.04.2017 16:11
    0
    Больше крика чем работы
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    seregka1991
    online
      seregka1991, 20.04.2017 16:15
    0
    А правда, что это рекорд посещаемости в послевоенной истории бокса Великобритании?
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