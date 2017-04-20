Чемпион мира по версии IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа провел открытую тренировку перед поединком с украинцем Владимиром Кличко.
Британский боксер эффектно молотил увесистую грушу, отрабатывая различные комбинации.
Бой Кличко – Джошуа состоится на лондонском стадионе «Уэмбли». Вживую за боем, на кону в котором будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA Super и IBO, смогут наблюдать 90 000 зрителей. Это рекорд посещаемости в послевоенной истории бокса Великобритании.
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