Тайсон ФЬЮРИ: «Бой Кличко с Джошуа может не состояться»

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри ожидает срыва боя между украинцем Владимиром Кличко и своим соотечественником Энтони Джошуа.

«Начинаю думать, что бой Кличко с Джошуа не состоится в этом месяце. Готов поспорить, что кто-то из них получит травму», - написал Фьюри в Twitter.

Starting to think the klitschko vs AJ fight isn't happening in this month,

Bet som1 gets injured 🤕, sell out my arse.!!!! @EddieHearn pussy.