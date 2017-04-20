Диллиан УАЙТ: «Не буду шокирован, если Кличко нокаутирует Джошуа»

Бывший соперник чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе британца Энтони Джошуа его соотечественник Диллиан Уайт считает, что украинцу Владимиру Кличко вполне по силам нокаутировать Джошуа в поединке, который состоится 29 апреля:
«Я не буду шокирован, если Джошуа будет нокаутирован. У него не самый лучший подбородок, он не справляется с держанием ударов, а Владимир может ударить очень сильно», - сказал Диллиан Уайт.
Источник — Boxingnews
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