Диллиан УАЙТ: «Не буду шокирован, если Кличко нокаутирует Джошуа»

Бывший соперник чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе британца Энтони Джошуа его соотечественник Диллиан Уайт считает, что украинцу Владимиру Кличко вполне по силам нокаутировать Джошуа в поединке, который состоится 29 апреля:



«Я не буду шокирован, если Джошуа будет нокаутирован. У него не самый лучший подбородок, он не справляется с держанием ударов, а Владимир может ударить очень сильно», - сказал Диллиан Уайт.