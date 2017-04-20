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Диллиан УАЙТ: «Не буду шокирован, если Кличко нокаутирует Джошуа»

Британец поделился ожиданиями от предстоящего поединка

  • 20.04.2017 18:08
  • 679 просмотров
  • 1 комментария
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boxingnewsonline.net. Диллиан Уайт
© boxingnewsonline.net. Диллиан Уайт

Бывший соперник чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе британца Энтони Джошуа его соотечественник Диллиан Уайт считает, что украинцу Владимиру Кличко вполне по силам нокаутировать Джошуа в поединке, который состоится 29 апреля:

«Я не буду шокирован, если Джошуа будет нокаутирован. У него не самый лучший подбородок, он не справляется с держанием ударов, а Владимир может ударить очень сильно», - сказал Диллиан Уайт.

Источник — Boxingnews

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Комментарии
    Ihor8
      Ihor8, 20.04.2017 18:12
    0
    Что то чем ближе поединок тем больше людей уверенных в победе Кличко. Тоже в это верю. Вперед Кличко!!!!!!!!!!!!
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