Энтони ДЖОШУА: «Наш бой с Тайсоном Фьюри обязательно состоится»

Чемпион мира по версии IBF в супертяжелом весе, британский боксер Энтони Джошуа, которому 29 апреля предстоит встретиться в ринге с Владимиром Кличко, заявил, что «он забрался» в голову своему соотечественнику Тайсону Фьюри и обязательно устроит с ним бой.

Об этом Джошуа заявил, комментируя участившиеся в последнее время словесные перепалки между ним и Фьюри. «Думаю, я забрался к нему в голову. Он много обо мне говорит, так что, должно быть, я у него в голове. Наш бой состоится, не сомневайтесь. Но он будет в подходящее время. Если он хочет драться - не проблема», - цитирует Джошуа BoxingScene со ссвылкой на IFL TV.

Бой Владимир Кличко – Энтони Джошуа состоится на лондонском стадионе «Уэмбли». Вживую за боем, на кону в котором будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA Super и IBO, смогут наблюдать 90 000 зрителей. Это рекорд посещаемости в послевоенной истории бокса Великобритании.