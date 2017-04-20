Владимир Кличко появился на обложке старейшего в мире журнала о боксе

Фотография украинского боксера Владимира Кличко, которому 29 апреля предстоит встретиться в ринге с чемпионом мира по версии IBF Энтони Джошуа, украсила обложку старейшего в мире журнала о боксе, издающегося с 1909 года – Boxing News.

Британский еженедельник ведет отсчет к громкому поединку супертяжеловесов Энтони Джошуа и Владимира Кличко 29. Бой состоится на лондонском стадионе «Уэмбли». Вживую за боем, на кону в котором будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA Super и IBO, смогут наблюдать 90 000 зрителей. Это рекорд посещаемости в послевоенной истории бокса Великобритании.