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Владимир Кличко появился на обложке старейшего в мире журнала о боксе

Фотография украинского боксера украсила «Boxing News»

  • 20.04.2017 20:45
  • 1154 просмотров
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Метки
klitschko-brothers.com
© klitschko-brothers.com

Фотография украинского боксера Владимира Кличко, которому 29 апреля предстоит встретиться в ринге с чемпионом мира по версии IBF Энтони Джошуа, украсила обложку старейшего в мире журнала о боксе, издающегося с 1909 года – Boxing News.

Британский еженедельник ведет отсчет к громкому поединку супертяжеловесов Энтони Джошуа и Владимира Кличко 29. Бой состоится на лондонском стадионе «Уэмбли». Вживую за боем, на кону в котором будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA Super и IBO, смогут наблюдать 90 000 зрителей. Это рекорд посещаемости в послевоенной истории бокса Великобритании.

Источник — Klitschko-brothers

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