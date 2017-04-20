Карл ФРОЧ: «У Джошуа нет удара Тайсона»

Экс-чемпион мира во втором среднем весе, британский боксер Карл Фроч попытался спрогнозировать как будут развиваться события в запланированном на 29 апреля поединке Кличко – Джошуа, а также попробовал «отрезвить» ярых поклонников действующего чемпиона мира по версии IBF.

По словам Фроча, впечатляющий рекорд Джошуа (18 досрочных побед в 18-ти боях) – результат уровня его оппозиции, но Кличко «сделан из другого теста». «Не думаю, что он сможет «поймать» Кличко также легко, как он ловил своих предыдущих противников, - рассказал Фроч в интервью The Sun. - Хотя бы потому, что украинец гораздо лучше любого из предыдущих соперников Джошуа. Его самый трудный бой был против Диллиана Уайта – человека, который прошел всю дистанцию боя с Дереком Чисорой, который в свою очередь был нокаутирован Дэвидом Хэем».



Как отметил Фроч, нокаутировать Кличко будет тяжело. И дело не только в мастерстве украинца, но и ударной мощи Джошуа. «Поймите меня правильно: если он четко попал в подбородок, он нокаутирует вас. Но у Энтони нет силы удара Майка Тайсона. Кличко бывал в нокдаунах, когда пропускал удары в подбородок, поэтому и боксирует сейчас с опаской – на задней ноге. Это значит, что задача Джошуа проста: наносить удары. Но как он справится с этим, не попадая в зону поражения и не вкладываясь в каждый удар, и как этому будет мешать Кличко – вопрос. Да, на бумаге Джошуа должен быть не готов к такому сопернику как Кличко, если он действительно не дошел еще до уровня большого чемпиона. Но это всего лишь предположения».



Фроч считает, что трудно спрогнозировать, как поведет себя Джошуа после возможного поражения, поскольку британский боксер не побывал еще ни в одной серьезной спортивной «передряге». «Если он думает: «Я стану миллиардером, непобедимой звездой», а потом проигрывает один или два боя, только время покажет, как он умеет восстанавливаться. Я проиграл Миккелю Кесслеру, я был подавлен морально, но я вернулся, сражался за титул чемпиона мира и выиграл. Это мой характер. «Мы не знаем, как Джошуа отреагировал бы на потерю титула. Мы действительно не видели его ни в в тяжелой схватке, кроме боя с Диллианом Уайтом».



Бой Владимир Кличко – Энтони Джошуа состоится на лондонском стадионе «Уэмбли». Вживую за боем, на кону в котором будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA Super и IBO, смогут наблюдать 90 000 зрителей. Это рекорд посещаемости в послевоенной истории бокса Великобритании.