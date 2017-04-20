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Хьюи ФЬЮРИ: «Кличко точно нокаутирует Джошуа»

В грядущем поединке британский боксер ставит на опыт украинца

  • 20.04.2017 23:31
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manchestereveningnews.co.uk. Хьюи Фьюри
© manchestereveningnews.co.uk. Хьюи Фьюри

Британский супертяжеловес Хьюи Фьюри заявил, что не сомневается в поражении своего соотечественника Энтони Джошуа в его предстоящем бою с украинцем Владимиром Кличко.

«Я обязательно буду смотреть этот бой, потому что это будет очень зрелищный поединок. Я желаю Джошуа всего наилучшего и надеюсь, что он выиграет, но считаю, что выходить на такой бой слишком рано для него. Я ставлю на опыт Кличко. Его победа точно будет нокаутом», - сказал Хьюи Фьюри.

Источник — Boxingnews

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