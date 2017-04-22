Гостем редакции Sport.ua стал известный режиссер и автор документальных фильмов Сергей Долбилов. Он вспомнил про вечер бокса в США, когда в ринг выходили Ломаченко, Усик и Гвоздик, рассказал, какие фильмы собственного производства являются его любимыми, и поделился своими ожиданиями от предстоящего поединка Владимира Кличко против Энтони Джошуа.

ЗВОНОК ПОРОШЕНКО ПОСЛЕ БОЯ

— Вы были на боксе в пригороде Вашингтона, когда сразу трое украинских боксеров выходили в ринг. Что осталось за кадром?

— За кадром многое осталось. Зритель увидел только то, что происходило в самом ринге. Сильные эмоции от того, как в этом зале поддерживали наших боксеров. Зал небольшой, на 3000 мест. Из Украины не так много людей прилетели. Большая часть — наши из Америки. Когда весь зал скандировал «Украина!», «Вася!», «Саша!» — это было очень эмоционально. Была забавная история. Когда я зашел после боя в раздевалку поздравить ребят, зашел посол Украины в Америке. Позвонил, видимо, в Украину — и передавал ребятам по очереди телефон, президент Петр Порошенко поздравлял всех. Интересно было посмотреть, кто как реагирует на разговор. Вася Петру Алексеевичу сказал: «Думаю, так оно и будет. По крайней мере, в ближайшие лет 5-7». Он него веяло спокойной уверенностью в том, что будет так, как он себе расписал.

— Какой бой вам больше всего понравился?

— Мне понравились все три боя. Они были абсолютно разные. Когда летел в Америку, чувствовал, что в Украине были шапкозакидательские настроения, что наши парни легко победят. Там такого ощущения не было ни у ребят, ни у окружения. Значительно серьезнее отношение к соперникам, которые, как показала ситуация, действительно хорошие. Но наши — классные. Единственное — может быть, соперник Гвоздика не подошел идеально к этому бою физически. Но, с другой стороны, известно, что у Гвоздика феноменальный удар, сильнее, чем у Усика. Это говорили все, кто был в их любительской команде. Сумасшедшая интрига, потрясающий бой получился у Усика. Яркий, быстрый, четкий - у Гвоздика. Ломаченко — бог. Уже все аналитики в Штатах это знают и признают. Хорошо было бы, чтобы зрители тоже признавали. Но он очень быстро набирает популярность.

— Могу с вами не согласиться, потому что пока он выступает на двух-трехтысячных аренах. Если Top Rank не хочет проводить бои на «Мэдисон-сквер-гарден» — значит, Боб Арум и его менеджеры убеждены в том, что Вася пока не способен собирать 16-тысячную арену? Когда мы увидим бои Ломаченко на «Мэдисон-сквер-гарден», на основной арене?

— Думаю, как минимум в 2018 году мы это увидим. Сейчас Вася уже не будет боксировать в андеркарте у кого-то, всегда будет идти главным боем вечера. Думаю, потенциал у него однозначно выше сейчас, не для трехтысячных арен. Я сам был свидетелем того, как большое количество людей ходили, спрашивали лишний билетик. Это новая арена, открылась в ноябре прошлого года. Это первый боксерский ивент, они сами хотели, чтобы это был Ломаченко. Думаю, что у Боба Арума был свой интерес в том, чтобы провести поединок Василия именно на этой арене. Вопрос был не в количестве проданных билетов. Каждый следующий бой у Васи более серьезный. Допустим, если будет проводиться бой Майки Гарсия — Ломаченко, он уже сейчас способен полностью собрать арену. Не обязательно «Мэдисон-сквер-гарден». Поединок может быть в Бруклине, но он вполне может собрать полную арену.

— Я считаю, что наиболее ярко выглядел Александр Гвоздик. Какие его перспективы? С одной стороны, кажется, что он немножко потерялся на фоне того же Ломаченко и даже Усика. С другой стороны, он постоянно живет в США с семьей. Недавно с ним списывался, он сказал, что только летом вернется. Провел отличный бой. Ковалев говорил, что Гвоздик — единственный боксер, с кем он не хочет встречаться. Top Rank делает ставку на Александра? Каковы перспективы Гвоздика на американском ринге?

— Думаю, у него отличные перспективы, он очень сильный боксер. Я общался с некоторыми экспертами, которые говорили: «Вы еще попомните мои слова, Гвоздик будет не менее ярким». Что у него есть хорошее, в отличие от Усика? Он в такой весовой категории, где, если он добьется боя с Уордом, Ковалевым, Стивенсом, это будут мегафайты. Сейчас в весовой категории Усика сложно найти такого боксера. Есть чемпион мира из России, но такой бой сложно будет организовать по политическим причинам. В случае же с Гвоздиком получить бой с мегазвездой — очень круто. Top Rank это прекрасно понимает и ведет его к этому, поэтому он будет им заниматься. Тем более, думаю, Гвоздик не обходится Top Rank так дорого, как, допустим, Ломаченко. Перспективы очень хорошие.

— На «Интере» этот боксерский вечер комментировали Владимир Кобельков и Дмитрий Лазуткин. Как оцениваете работу этого дуэта? Кто будет комментировать бой Владимир Кличко — Энтони Джошуа?

— Я был на месте события, поэтому не слушал в прямом эфире комментарий. Потом уже в записи пересмотрел бой, послушал комментарий. Доволен тем, как они отработали. Есть небольшие нюансы. Они рассказывали много интересных историй, но все-таки в ущерб самому действию в ринге.





Бой с Кличко будут комментировать Дмитрий Лазуткин и Вячеслав Поночовный. Они работали на боях Владимира на протяжении многих лет.

БОЙ ДЖОШУА — КЛИЧКО НЕ ПРОДЛИТСЯ 12 РАУНДОВ

— Будет ли ваш традиционный документальный фильм, посвященный Владимиру Кличко, транслироваться на «Интере» 29 апреля?

— В этот раз документального фильма не будет. В этот раз будет две программы «Большой бокс», одна из которых выйдет уже 22 апреля. Это реально мегафайт, который нужно раскручивать. Зритель уже ждет этого боя. Владимир не выходил в ринг практически полтора года, такой паузы у него не было никогда. В ближайшую субботу мы поговорим в студии и о том, что было 8 апреля в США. Ломаченко будет главным гостем в студии. И потом расскажем о предстоящем поединке Кличко. И, естественно, будет большая студия 29 апреля, непосредственно перед боем.

— Кто будет в качестве экспертов в большой студии?

— Собрать экспертов в день боя всегда сложнее, потому как многие привлекательные люди, которых можно было бы пригласить, как правило, отправляются на этот поединок. Я очень надеюсь на то, что, может быть, 22 апреля в студию придет Виталий Кличко. 29-го он, естественно, будет рядом с братом. Поэтому сейчас точно сказать, кто будет из экспертов, не могу, кроме традиционных: Александр Беленький, Алина Шатерникова, Антон Горюнов. Студия будет большая, люди будут меняться. Стараемся максимальное количество людей привлечь именно в студию перед боем Кличко.

— Известный американский журналист Дэн Рафаэль написал в своем блоге о том, что контракт Джошуа и Кличко подписан на два боя, есть опция обязательного матча-реванша. Правда, он отметил, что в случае поражения Кличко уже Владимир будет решать, нужен ли матч-реванш. Если Владимир выиграет два боя — это будет лучшее завершение карьеры.

— Даже один победный бой — фантастическое завершение карьеры. Я не стал бы сейчас вообще говорить о реванше. Есть смысл говорить о том, что будет 29 апреля.

— Что будет 29 апреля?

— Не знаю. Я допускаю любое развитие событий. На обоих боксеров будет оказываться колоссальный психологический прессинг. Как они смогут справиться? При том, что в Англии боготворят Энтони Джошуа, который выиграл олимпийскую медаль там же, в Лондоне, у них дома. 90 тысяч пар глаз будет смотреть за боем на «Уэмбли». Нигде не болеют так, как в Англии — ни в Америке, ни в Германии. В этом бое будет феноменальная атмосфера. Справится ли с ней Джошуа — неизвестно. Справится ли со своей паузой Владимир и как пойдет — неизвестно. Многое зависит и от того, кто первым попадет. Единственный прогноз, который для меня более-менее очевиден — 12 раундов вряд ли будет. По-моему, никогда Владимир не имел меньший коэффициент по котировкам букмекеров, чем его соперник. Для Владимира это огромный вызов, конечно.

— Вы общались с Владимиром Кличко в период подготовки к бою? Были на медиа днях в тренировочном лагере в Австрийских Альпах?

— На медиа днях в Кицбюэле не был, но общался с Владимиром, когда он проводил первый этап подготовки на олимпийской базе в Конча-Заспе. Мы брали интервью и у Владимира, и у его американского наставника Джонатана Бэнкса.

— Вы были в тренировочном лагере Владимира в 2014 году, когда он готовился к бою с Кубратом Пулевым и в том же лагере спарринг-партнером работал Джошуа. Наблюдали за Энтони?

— Мне вообще было интересно посмотреть. Не так часто олимпийский чемпион приезжает в качестве спарринг-партнера к Владимиру. Это было как раз в той части, когда бой перенесли. Тогда у Владимира была шикарная подготовка, там вообще набор спарринг-партнеров был хороший. Перед боем с Фьюри, как мне показалось, был значительно слабее набор спарринг-партнеров. Мы помним, чем закончился бой с Пулевым, он был просто феноменальный. Мы писали интервью тогда с Джошуа, отношение к Владимиру у него было как к легенде бокса. Если бы меня тогда спросили, кто победит в бое Кличко — Джошуа — я бы сказал, что 100% победит Владимир. Сейчас ситуация изменилась. Заматерел Джошуа.

— Многие фанаты бокса в своих комментариях высказываются в стиле «Володя, победи и завершай карьеру». Согласны ли с этим? Просто после такой победы (если она, конечно, будет) как-то странно уходить. Все таки профессиональный бокс — это бизнес. Каждый бой приносит Владимиру гонорары, которые исчисляются миллионами евро. Наверное, Кличко самому стоит решать, продолжать или завершать карьеру, при любом исходе боя?

— Безусловно. Давать советы Владимиру, завершать карьеру или нет, я не буду. Насколько я знаю, он хотел бы продолжить карьеру. Не обсуждается то, как закончится этот бой. Владимир хочет продолжать боксерскую карьеру. Что я об этом думаю — мое дело. Не собираюсь советовать. Я бы очень хотел, чтобы Владимир закончил карьеру на победной ноте. Неважно, когда — после этого боя, после еще пяти боев, которые он проведет. Главное — чтобы он красиво ушел, на победной ноте. Это намного важнее, чем то, когда это произойдет.



ФОРМУЛА ЧЕМПИОНА

— Каким из своих фильмов о Владимире Кличко гордитесь больше всего?

— Сложно ответить. Есть фильмы, которые я люблю, о братьях Кличко. Одна из первых работ была пятисерийная — «Братья до крови». И фильм, который был сделан в 2005 году — «Город Ангелов. Закат-восход». А если говорить именно о Владимире — горжусь фильмом «Формула Чемпиона». Это большой фильм 2014 года, конкретно о Владимире.

— К бою против Кубрата Пулева был сделан?

— Фильмов было много, все они разные. Был период, когда мы делали перед каждым боем. Естественно, тогда взять новую историю, чего мы не рассказывали раньше, было очень сложно. Мы просто делали фильм-превью. Перед боем с Пулевым мы не делали этого. «Формула Чемпиона» — это не фильм под конкретный бой. Это фильм, который рассказывает о том, какой Владимир, и как вообще стать такой легендой, каким он стал на тот момент — чемпионом абсолютно непререкаемым в мире бокса. Всегда приятнее делать кино, которое не устаревает сразу после того, как этот бой закончился. Поэтому я назвал именно эти фильмы.

— В 2012 году братья Кличко провели пять боев: три — Владимир, два — Виталий. Тогда вам, наверное, было непросто?

— Именно в 2012 году мы ввели практику делать студии перед боями — тогда уже не было необходимости перед каждым боем делать фильм. Первая студия «Большого бокса» была перед поединком с Дэвидом Хэем. С того момента мы стали больше уделять внимания студиям, а фильмы не привязывали к конкретным боям.

ПЕСНЯ УСИКА НА ВЕРШИНЕ ГОРЫ

— С кем у вас более доверительные отношения — с братьями Кличко или с Усиком и Ломаченко?

— Еще два года назад, наверное, сказал бы, что с братьями Кличко. Сейчас скажу, что со всеми. Я доволен тем, что у меня с Усиком и Ломаченко сложились очень доверительные отношения. Я вхож туда, куда не вхож другой телевизионщик, журналист. Братья Кличко и Усик с Ломаченко — совершенно разные люди, поэтому отношения разные.

— Достигнут ли Александр и Василий тех вершин в боксе, в жизни, которых уже достигли Виталий и Владимир?

— Я считаю, что тот же Василий уже достиг не меньшего. Многие, может быть, со мной не согласятся, а я так считаю. В боксе есть любительская карьера, а есть профессиональная. В любительской Василий достиг вообще больше всех. Усик как минимум не меньше, чем Владимир. В профессиональном боксе они уже чемпионы, Василий — по нескольким версиям. Думаю, завоевание нескольких поясов для Василия — это просто вопрос времени. Те же братья Кличко при сумасшедшей популярности в Украине, Европе, Германии не добились колоссального зрительского успеха в США. Известность и успех у Василия в США уже больше, чем у братьев Кличко.

— Как же больше, если два года назад Владимир Кличко собирал полную «Мэдисон-сквер-гарден», а Василий Ломаченко собирает пока только трехтысячные арены?

— ОК, давайте через год посмотрим на эту ситуацию. Отмечу, что ребята разные, их нельзя сравнивать. Вася и Саша не пойдут путем Кличко. Не дай Бог, чтобы они были такими же. Они бы не стали такими чемпионами, если бы пошли тем же путем. Я когда-то говорил, что большое количество бойцов К2 копировали Кличко. А когда ты хочешь быть похожим на кого-то — вряд ли сам станешь мегазвездой. У каждого должен быть свой путь. Поэтому уже сейчас они чемпионы мира среди профессионалом, олимпийские чемпионы. Они набирают популярность, мы это видим. Идет постоянный рост и в Украине, и в США. Я ведь был на месте события, видел, какая среди журналистов и экспертов сумасшедшая популярность у Василия. У Саши Усика только второй бой там, и он нравится. Он харизматичен, он умеет нравиться. Незнание языка, конечно, имеет значение. Но даже манера поведения... Он уже станцевал в ринге в этот раз после победы, чего там не было раньше. Саша достаточно быстро наберет популярность за океаном.

— Вы рассказали интересную историю о том, как президент Украины звонил Василию и как тот реагировал. Может, есть истории об Усике или братьях Кличко, которые неизвестны широкой публике?

— Смотрите мои фильмы, которые буду делать дальше — в них я буду рассказывать эти истории. По крайней мере, были рассказаны достаточно интересные истории в двухсерийном фильме «LOMUS», который недавно вышел. Александр Усик на вершине горы в Буковеле поет песни жене. Ситуация, как при нас Василий у себя дома в Штатах узнал о смерти Мохаммеда Али — это снято на камеру, неподдельные эмоции. Я лучше это покажу в документальном кино, нежели буду рассказывать.

— Какие планы на нынешний год и ваши творческие, и у телеканала «Интер» касательно трансляций боксерских вечеров? Имеете представление, сколько боксерских вечеров в этом году планирует транслировать «Интер»?





— Планы «Интера» напрямую связаны с планами Кличко и Усика. То есть сколько будет боев у Кличко — столько мы будем транслировать. Будет только один с Джошуа — тогда покажем один. Будет еще один поединок с Джошуа или с кем-то другим — естественно, мы это будем показывать. То же самое касается Усика. Есть в планах, что следующий поединок Усика будет в Украине. Если он будет в Украине, то точно на стадионе. Еще один бой до конца года Усик должен провести. Что касается поединков без участия Усика и Кличко — будет один вечер бокса осенью этого года с участием Беринчика и Малиновского. Есть интересные наметки, кто еще будет выступать в этом вечере бокса. Точную дату сказать не могу, ее нет, но это осень 2017 года. Естественно, мы будем стараться и дальше работать с Ломаченко и Гвоздиком.

СТОИМОСТЬ ТЕЛЕТРАНСЛЯЦИЙ

— Насколько я понимаю, телеканал «Интер» покупает права на телетрансляцию боев у Top Rank. Вы ведете переговоры о закупке контента? Насколько высока стоимость покупки трансляций?

— Я веду переговоры по поводу покупки контента. Что касается последнего поединка, это было не через Top Rank, а учитывая, что там участвовал Александр Усик, через К2.

— Образно говоря, К2 договорилась с Top Rank, что, кроме гонорара Усику, еще бонусом отдают Украине телеправа?

— Да. Договорилась она или купила эти права — не знаю, это уже история К2. Мы имели дело непосредственно с компанией К2. Что касается цены — естественно, я не могу назвать конкретную цифру, но с учетом нынешней ситуации телевизионного рынка она очень высокая. Рекламными и спонсорскими возможностями на сегодня эта цена не перекрывается.

— По-моему, президент Федерации бокса Украины выделил средства на покупку трансляции первого боя Ломаченко в США?

— Действительно было такое. Он выделил средства путем рекламирования своего бренда на телеканале «Интер».

— Какая трансляция стоит дороже — боя Владимира Кличко с Брайантом Дженнингсом в апреле 2015 года или боксерский вечер с участием Ломаченко, Усика и Гвоздика 8 апреля 2017-го?

— Для «Интера» самые дорогие — бои Кличко. Они стоят в раза два дороже, чем трансляции поединков Ломаченко. В боксерском вечере 8 апреля участие сразу троих украинских боксеров не отразилось на стоимости покупки прав. Это просто большая удача — что были три украинца, так совпало. Я могу точно сказать, что в этом году ничего подобного больше не будет. Усик будет драться по своей программе, Ломаченко — по своей, Гвоздик — по своей. Теоретически два боксера в одном поединке сойтись еще могут, но шансов крайне мало.

— Была информация о том, что бои Усика, Гвоздика и Ломаченко на телеканале «Интер» посмотрели 5,3 миллиона зрителей (с учетом повтора). Эти цифры верны?

— Да, это правда.

— Какой был рейтинг трансляции боя Кличко — Дженнингс в 2015 году? И каких рейтингов ожидаете от поединка Джошуа — Кличко?

— От боя Джошуа — Кличко ожидаю максимальных рейтингов, однозначно. Что касается поединка с Дженнингсом, сложно сравнивать. Дело в том, что бои, которые проходят в США, в Украине начинаются в пять часов утра. Они всегда с пяти до восьми утра. Большинству людей в воскресенье сложно посмотреть в такое время. Если ты фанат бокса — посмотришь. Но мы понимаем, что аудитория «Интера» — огромное количество людей, которые смотрят бои именно Кличко или Усика. То есть они не фаны, поэтому могут и не встать в такое время. Я могу сравнивать американский бой Ломаченко и Усика с боем Владимира Кличко. Сопоставимые цифры. Рейтинги последних боев Усика нескольких лет чуть-чуть отстают, но сейчас практически сопоставимы с рейтингами Кличко. Конечно, они не доходили до пиковых рейтингов, которые были у Кличко.

Поединок Кличко — Поветкин собрал колоссальные цифры. У Виталия были шикарные цифры. У поединка Виталия Кличко с Дереком Чисорой был один из самых высоких рейтингов, но не самый высокий для Виталия. У него был бой с еще более высоким рейтингом — с Шэнноном Бриггсом. У Владимира с Хэем тоже был высокий. Мы знаем, как достойно себя ведут братья перед боем. Но когда соперники такого плана, как Шэннон Бриггс, как Дэвид Хэй, Дерек Чисора просто сумасшедший — интерес, конечно, подогревается. Но я думаю, что максимальный рейтинг был именно на поединке против Шэннона Бриггса. Помимо того, как вел себя Бриггс, еще был большой проект тогда, где каждый день выходила маленькая серия... Телезрители привыкли к тому, что мы рассказываем о братьях. Но, как правило, из-за того, что не хватает финансов, мы не можем подробно рассказать о сопернике. А тогда зрители увидели семью Шэннона, жену, детей, как он живет в Нью-Йорке, что он болел астмой. Интерес, соответственно, достиг максимума. Если бы финансовые возможности телеканала позволяли, я мечтал бы поехать сейчас в Англию, снять, как готовится Джошуа — и показать это зрителю. Это колоссально повысило бы интерес. Но, к сожалению, не всегда можем такое сделать.

— На «Интере» наиболее рейтинговый поединок Владимира был с Поветкиным?

— Да. С Поветкиным и Хэем — поединки, когда были огромные цифры.

ФИЛЬМ ПРО ШОВКОВСКОГО

— Вы снимали и футбольные фильмы «От надежды к надежде», «Лучший футболист Европы», «Остров везения». Лично для вас какой вид спорта №1 — футбол или бокс?

— Сейчас, наверное, бокс. Раньше был футбол. Бокс для меня вообще появился вместе с братьями Кличко, когда начал там работать. До этого бокс у меня не был в приоритете вообще, не на втором месте, не на третьем и даже не на четвертом.

— В ленте «Лучший футболист Европы» вы снимали украинских обладателей «Золотого мяча»: Блохина, Беланова и Шевченко. С кем-то из них подружились? С какими-то футболистами или тренерами сложились приятельские отношения?

— Нет, таких отношений, как с боксерами, с футболистами не сложилось. Нормальные, деловые отношения со всеми, с кем мы общались, брали интервью. Но приятельских нет.

— Кажется, вы давно не снимали футбольные ленты. Нет спроса, повода или вам не особо интересно?

— Я не снимаю футбольные или боксерские фильмы. Я рассказываю о людях, неважно, чем они занимаются — играют в футбол или выходят в ринг. На сегодня мне значительно интереснее рассказывать о братьях Кличко, об Усике, о Ломаченко, чем о людях и ситуациях в футболе. Не в обиду Ярмоленко или кому-то еще. А просто о футболе... Я просто об игре не снимаю. Поэтому сейчас, наверное, нет повода. Это не то, что я не хочу. Хотя повод есть, сейчас даже выйдет небольшой документальный фильм об Александре Шовковском. Я считал преступлением не рассказать о таком человеке, который является реально легендой киевского «Динамо».

— К 90-летию киевского «Динамо», который отмечается 13 мая, не было никаких задумок? Может быть, клуб на вас выходил с соответствующими предложениями?

— Нет, клуб не выходил. Мысли были и есть, но реализации нет. Вопрос всегда упирается в финансирование. Сейчас у боев Кличко, Усика, Ломаченко такие рейтинги, что канал, естественно, заинтересован и может профинансировать кино. Просто сделать какой-нибудь фильм... О той же Оле Харлан было бы чудесно сделать кино, но где-то нужно брать под это деньги. Но, как бы ни подать, это не будет рейтинговым. Но не значит, что это не нужно делать. Поэтому нужно изыскивать возможности другими путями.

— Вы стали автором мультимедийного шоу, которое уже три года транслируется во время всех экскурсий в музее достижений братьев Кличко. Сколько времени вы потратили, чтобы сделать этот продукт?

— Сейчас даже не вспомню, но достаточно много, боюсь соврать.

— Делали ли вы еще подобные продукты для музеев? Или это был единичный случай?

— Нет. По-моему, в Украине это эксклюзивная история. Мне было очень интересно поработать в таком проекте. Вообще я считаю, что музей шикарный. Не понимаю, почему, когда уже есть такой пример, допустим, клуб «Динамо» (Киев) не сделает себе подобное? История же действительно колоссальная, есть, о чем рассказать и что сделать.





Беседовал Максим РОЗЕНКО, текстовая версия — Дария ОДАРЧЕНКО