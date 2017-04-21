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Промоутер Джошуа: «Энтони может потерять титул IBF, даже побив Кличко»

Британский боксер вряд ли успеет провести обязательную защиту титула в срок

  • 21.04.2017 11:17
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klitschko-brothers.com
© klitschko-brothers.com

Менеджер чемпиона мира по версии IBF Энтони Джошуа – Эдди Хирн – считает, что его подопечный, даже победив в запланированном на 29 апреля поединке Владимира Кличко, может потерять титул Международной боксерской федерации, из-за невозможности провести обязательную защиту в срок.

По словам Хирна, в случае победы Джошуа над Кличко, британский боксер столкнется с проблемой выбора обязательной защиты. Поскольку на кону в предстоящем поединке будут стоять пояса IBF и WBА, Джошуа, победителю придется выбирать с кем проводить обязательную защиту – с Кубратом Пулевым, который является обязательным претендентом по линии IBF, или Луисом Ортисом, который санкционирован на бой WBA.

В качестве примера Хирн приводит ситуацию с Тайсоном Фьюри, который был вынужден отказаться от пояса IBF после победы над Владимиром Кличко. «Вполне возможно, Энтони должен будет оставить один из поясов, если мы не достигнем компромисса, - цитирует Хирна DailyStar. – Я действительно не беспокоюсь о поясах. Я хотел бы, чтобы у Энтони были все пояса, но, как выяснил Тайсон Фьюри, это невозможно. Ведь то, что случилось с Тайсоном Фьюри, может произойти и с Джошуа: он не смог драться с обязательным претендентом и потерял пояс. Если это случится и в нашем случае, мы должны принять лучшее решение для будущего».

Даже возможный бой с чемпионом мира по версии WBC Деонтеем Уайлдером, который будет работать в качестве эксперта на поединке Кличко – Джошуа, не спасет ситуацию. «Джошуа в случае победы должен сразиться с Пулевым. Предстоящая унификация – то, что пока позволяет избежать боя с Пулевым».

Бой Кличко – Джошуа состоится на лондонском стадионе «Уэмбли». Вживую за боем, на кону в котором будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA Super и IBO, смогут наблюдать 90 000 зрителей. Это рекорд посещаемости в послевоенной истории бокса Великобритании.

Источник — Klitschko-brothers

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