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Луис ОРТИС: «Кличко будет держать Джошуа в страхе»

Кубинский боксер верит в победу украинца в будущем поединке

  • 21.04.2017 14:35
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klitschko-brothers.com. Энтони Джошуа и Владимир Кличко
© klitschko-brothers.com. Энтони Джошуа и Владимир Кличко

Кубинский боксер Луис Ортис, являющийся обязательным претендентом на пояс чемпиона мира в супертяжелом весе по линии WBA, считает, что Владимир Кличко выиграет у обладателя титула IBF Энтони Джошуа в запланированном на 29 апреля поединке и станет его следующим соперником.

По мнению Ортиса, Кличко на все сто воспользуется своим главным оружием – мощным джебом. «Я буду спокойно наблюдать за ходом поединка. На стороне Кличко опыт, а на стороне Джошуа — молодость. Думаю, победу одержит украинец. Он будет использовать мощный джеб, чтобы держать Джошуа в страхе. – цитирует Ортиса BoxingScene. – Кличко придется серьезно готовиться к поединку со мной. Я испытываю голод к славе, так голоден, что кажется, будто не ел сто лет. Я хочу драться за этот пояс уже как можно скорее. У меня нет выбора, кроме как продолжать готовиться и быть готовым, когда придет время. В том, что это случится, я не сомневаюсь».

Бой Кличко – Джошуа состоится на лондонском стадионе «Уэмбли». Вживую за боем, на кону в котором будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA Super и IBO, смогут наблюдать 90 000 зрителей. Это рекорд посещаемости в послевоенной истории бокса Великобритании.

Источник — Klitschko-brothers

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