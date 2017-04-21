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Украинец Шабранский нокаутировал американца Прайора

Соперник Вячеслава сумел продержаться только до второго раунда

  • 21.04.2017 14:54
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zn.ua. Руслан Шабранский
© zn.ua. Руслан Шабранский

Украинский полутяжеловес Вячеслав Шабранский (18-1, 15 КО) успешно вернулся в ринг после поражения от кубинца Салливана Барреры, которое он потерпел в декабре прошлого года.

В своем первом после поражения от Барреры поединке Шабранский нокаутировал во втором раунде американца Ларри Прайора (10-16, 5 КО).

Источник — Boxingnews

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