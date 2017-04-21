Украинец Шабранский нокаутировал американца Прайора

Украинский полутяжеловес Вячеслав Шабранский (18-1, 15 КО) успешно вернулся в ринг после поражения от кубинца Салливана Барреры, которое он потерпел в декабре прошлого года.

В своем первом после поражения от Барреры поединке Шабранский нокаутировал во втором раунде американца Ларри Прайора (10-16, 5 КО).