Украинец Шабранский нокаутировал американца Прайора

Украинский полутяжеловес Вячеслав Шабранский (18-1, 15 КО) успешно вернулся в ринг после поражения от кубинца Салливана Барреры, которое он потерпел в декабре прошлого года.
В своем первом после поражения от Барреры поединке Шабранский нокаутировал во втором раунде американца Ларри Прайора (10-16, 5 КО).
Источник — Boxingnews
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