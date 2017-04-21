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УАЙЛДЕР: «В тренировочный лагерь Кличко приехал бы даже бесплатно»

Американский боксер рассказал о своем пребывании в лагере украинца в октябре 2012

  • 21.04.2017 19:30
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klitschko-brothers.com. Деонтей Уайлдер
© klitschko-brothers.com. Деонтей Уайлдер

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер рассказал о своем пребывании в лагере украинца Владимира Кличко в октябре 2012 года, когда он помогал ему готовиться к бою с поляком Мариушем Вахом в качестве спарринг-партнера.

«Мои первые впечатления после приезда в лагерь Кличко? Прекрасная обстановка и прекрасные люди. Нас приняли там очень хорошо (Уайлдер был в лагере Кличко вместе со своим тренером Джеем Дизом). Я многому научился в том лагере, и я наслаждался своим пребыванием там.

Мы с Владимиром провели более 50 раундов в спаррингах. Я был главным спарринг-пратнером и спарринговал так много, что мне казалось, что не только главным, но и единственным. Владимир в спаррингах не дает тебе послаблений. Он работает даже не на 100%, а на 110%.

Другие спарринг-партнеры, наверное, радовались, что все время с Владимиром спаррингую я, а они только наблюдают и получают деньги. Я тоже не жаловался, потому что в спаррингах с Кличко я набирался опыта, и, скажу честно, ради этого я бы поехал спарринговать и забесплатно.

Между спаррингами мы с Кличко сидели и говорили. Я даже свой день рождения отметил там, и специально для меня сделали торт и все остальное… Между спаррингами была просто релаксация, разговоры об одних вещах, шутки о других… Нам, боксерам, из-за постоянных тренировок, спаррингов, боев бокс так надоедает, что мы о нем не хотим даже говорить. И с Владимиром мы говорили не о боксе, а о других вещах.

Я многому научился в том лагере, и это реально помогло мне в моей карьере. Спарринги с Кличко придали мне уверенности, ведь я составлял конкуренцию лучшему из лучших.

Он еще долго был чемпионом после этого, так что я знал, что если я мог держаться против него, то любой другой боец в дивизионе будет для меня легкой работой.

Говорил ли Кличко какие-то вдохновляющие слова перед моим отъездом? Нет, я думаю, его ум был занят другим. Но он сказал на пресс-конференции с Вахом - говорил он на немецком - что я был самым сильным, самым быстрым и самым лучшим спарринг-партнером в его лагере. Эти слова имели большое значение для меня», - сказал Деонтей Уайлдер.

Источник — Boxingnews

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