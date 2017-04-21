Владимир КЛИЧКО: «Не могу дождаться возвращения поясов»

Бывший двукратный чемпион мира в супертяжелом весе украинец Владимир Кличко завершает пожготовку к бою с нынешним чемпионом мира по версии IBF британцем Энтони Джошуа, который состоится в Лондоне.
На своей странице в Твиттере Владимир опубликовал фото работы на лапах со своим тренером Джонатоном Бэнксом, подписав его так: «Осталось 8 дней. Мы с Джонатоном Бэнксом налаживает последние штрихи. Не могу дождаться поездки в Лондон и возвращения этих поясов!»
Источник — Boxingnews
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