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Владимир КЛИЧКО: «Не могу дождаться возвращения поясов»

Украинский боксер усердно готовится к поединку против Энтони Джошуа

  • 21.04.2017 19:58
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klitschko-brothers.com. Владимир Кличко
© klitschko-brothers.com. Владимир Кличко

Бывший двукратный чемпион мира в супертяжелом весе украинец Владимир Кличко завершает пожготовку к бою с нынешним чемпионом мира по версии IBF британцем Энтони Джошуа, который состоится в Лондоне.

На своей странице в Твиттере Владимир опубликовал фото работы на лапах со своим тренером Джонатоном Бэнксом, подписав его так: «Осталось 8 дней. Мы с Джонатоном Бэнксом налаживает последние штрихи. Не могу дождаться поездки в Лондон и возвращения этих поясов!»

Источник — Boxingnews

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