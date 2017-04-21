Владимир КЛИЧКО: «Не могу дождаться возвращения поясов»

полный стадион пришел! а игры нет от наших..

Чье, это ты - дебил)

А чому Сергій Нагорняк розмовляє російською мовою?

Гриша, выкинь уже с Динамо своего братка недоумка и посади на его место толкового иностаного спец...

Болею, за Шахтер. НО! Такой безвольной игры от ДК давно не было. Да были раньше и потасовки, но б...

Не части "шипящее"))))

Семен Полярный, 21.04.2017 21:02 0а куда делись жекивайпы и кинги? строчат комменты на ветке шахт...

какие то 100% белые...ККК что ли?

а куда делись жекивайпы и кинги? строчат комменты на ветке шахта-черноморец?