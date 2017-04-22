Хільберто Рамірес - Максим Бурсак. Анонс

Український боксер Максим Бурсак (33-4-1, 15 КО) отримав прекрасний шанс поборотися за титул чемпіона світу. Насправді, вибір суперника для Хільберто Раміреса (34-0, 24 КО) відверто здивував - справа в тому, що наш співвітчизник перебуває доволі далеко у боксерських рейтингах (9 місце WBO та 59 позиція в рейтингу boxrec). Це добровільний захист і ми прекрасно розуміємо, що шанси стати офіційним претендентом були досить мізерні, тому майбутній бій варто розглядати як одну з останніх можливостей для завоювання престижного поясу. Це протистояння стане частиною грандіозного боксерського вечора, що відбудеться в StubHub Center (Карсон, штат Каліфорнія). В деяких джерелах повідомлялося, що саме бій Рамірес - Бурсак буде головним, проте на офіційному сайті Top Rank мейн-івентом зазначається інший поєдинок, в якому Оскар Вальдес (22-0, 19 КО) захищатиме титул проти Мігеля Маріаги (25-1, 22 КО). Крім того, глядачі зможуть побачити двобій Джесі Магдалено (24-0, 17 КО) - Адеілсон Дос Сантос (18-2, 14 КО) та дебют талановитого олімпійського чемпіона - Шакура Стівенсона.

Хільберто Рамірес - молодий та перспективний мексиканський панчер з вражаючою статистикою - у свої 25 років на його рахунку 34 поєдинки! Свою кар'єру розпочав в 2009-му році і не зважаючи на такий вік, в графі «опозиція» вже є доволі відомі боксери. Дорогою до чемпіонства мексиканець побив таких суперників, як Рохеліо Медіна, Дерек Фіндлі, Джованні Лоренцо, Максим Власов та Дерек Едвардс. Безумовно, свій найважливіший двобій Рамірес провів минулого року, коли дещо сенсаційно перебоксував досвідченого Артура Абрахама (45-5, 30 КО). Більшість експертів вважали, що Хільберто стане легкою здобиччю, проте користуючись своїми перевагами у габаритах, мексиканець весь час розбивав суперника і як наслідок розгромно переміг за очками - 120:108 на картках усіх суддів. За правилами, якщо боксер не захищає свій пояс протягом року, його позбавляють звання чемпіона. Така ж ситуація спіткала і Раміреса, котрий останній раз з'являвся в ринзі 9 квітня 2016 року, проте враховуючи травму руки, організація пішла на зустріч і дозволила провести бій 22 квітня. Відверто кажучи, промоутери мексиканця знайшли для свого підопічного один з найоптимальніших варіантів для повернення після річного простою. Максим Бурсак - досвідчений боксер, котрий в різні періоди своєї кар'єри володів титулами IBF Youth, WBO Inter-Continental, WBA Continental та EBU. Проте є одне «але» - усі свої найважливіші бої українець програв.

Перша невдача спіткала Бурсака в 2012-му році, коли Макс в битві за титул WBO поступився французу Хасану Н'жикаму (35-2, 21 КО). Після низки успішних боїв з прохідними опонентами, відбувся бій з англійцем Джародом Флетчером (18-3, 10 КО) - не зважаючи на усі докладені зусилля наш співвітчизник не зміг перемогти. Третя поразка була записана у свій пасив вже в наступному двобої з Мартіном Мареєм (34-4-1, 15 КО), в якому англієць перебоксував опонента і виграв з комфортною перевагою - 117-112 та 119-109 (двічі). Останній титульний шанс Бурсак отримав два роки тому, проте поїздка в гості до австралійці Зака Дана (23-1, 18 КО) завершилася четвертою невдачею. Звісно, не можна не помітити прекрасну роботу промоутерів Макса, які подарували своєму підопічному стільки шансів підняти над головою чемпіонський пояс - поєдинок з Раміресом не виняток. Після поразки від Дана, українець нокаутував грузина Георгі Берошвілі та перебоксував свого співвітчизника Руслана Щєлєва, бій з яким викликав багато питань. Не дивлячись на такі невдачі та доволі слабку опозицію в останніх боях, Макс тримається в рейтингу на дев'ятій сходинці.

Чи є шанси в українця? Так, але вони мізерні. Рамірес - представник класичної школи мексиканського боксу, агресивний панчер з солідними габаритами і говорити про його слабкі сторони поки що не доводиться. Top Rank позиціонує свого бійця як майбутнього суперника для непереможного Геннадія Головкіна, тому навряд чи можна сподіватись на суддів у випадку, якщо бій триватиме усі дванадцять раундів. Мексиканець володіє прекрасним технічним арсеналом та суттєво переважає українця у рості та розмаху рук. Ключ до перемоги над чемпіоном - ідеальний захист, пресинг та висока інтенсивність введення бою протягом усіх 36 хвилин. Чи здатний Бурсак втілити це в реальність - питання риторичне. Український боксер є дуже досвідченим і знає як діяти в різних ситуаціях, але постійні поразки в найважливіших боях змушують задуматись про психологію нашого співвітчизника. До речі, подивитись бій в прямому ефірі можна в неділю, о 5-ій годині ранку - трансляція запланована на телеканалі «Інтер». Наостанок, варто зауважити - коли тебе списують з рахунків і вважають явним андердогом залишається одна перевага - можна піти в ва-банк і ризикнути всім заради здійснення своєї мрії. Удачі, Макс! Україна з тобою!



Бій відбудеться 23 квітня, о 5:00.

Микола ТИТЮК