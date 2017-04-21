Тренер Джошуа: «Эра Кличко закончилась»

Тренер чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе британца Энтони Джошуа Роб МакКракен с большим уважением относится к будущему сопернику своего бойца украинцу Владимиру Кличко, но при этом считает, что его время уже прошло:
«Владимира Кличко нужно ранжировать очень высоко. Он был лучшим супертяжеловесом последнего десятилетия, выдав несколько фантастических выступлений. Три года назад он выглядел разрушающе в бою с Кубратом Пулевым, потом он победил Брайанта Дженнингса, после чего Тайсон Фьюри шокировал мир, отобрав у него его пояса. Кличко - боксер из самой верхушки, и у него было очень успешное правление, но оно уже закончилось - закончилось с поражением от Тайсона Фьюри», - сказал Роб МакКракен.
Источник — Boxingnews
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