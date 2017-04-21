Тренер Джошуа: «Эра Кличко закончилась»

Ну вони знайшли один одного(Ребров і Суркіс)Завжди відповідь отимістична, все нормально, тралівал...

Слава Шахтарю, найкращій команді України!Всі найкращі українці за Шахтар!

Два гола из оффсайда ему греют душу, ох ты и мега убожество. Пусть динамо тогда выиграло 2-1 в тв...

О, новый термин себе придумал - Сталинградская битва, ядерный ты идиот Семерамид! Если что, Бешик...

Приличный клуб? Это кто ШЛАКтёр? Вот это перднул так перднул. Как только игроки ШЛАКтёра проигрыв...