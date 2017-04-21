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Тренер Джошуа: «Эра Кличко закончилась»

Роб МакКракен считает, что украинец был лучшим супертяжем до боя с Фьюри

  • 21.04.2017 22:44
  • 675 просмотров
  • 1 комментария
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klitschko-brothers.com. Энтони Джошуа и Владимир Кличко
© klitschko-brothers.com. Энтони Джошуа и Владимир Кличко

Тренер чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе британца Энтони Джошуа Роб МакКракен с большим уважением относится к будущему сопернику своего бойца украинцу Владимиру Кличко, но при этом считает, что его время уже прошло:

«Владимира Кличко нужно ранжировать очень высоко. Он был лучшим супертяжеловесом последнего десятилетия, выдав несколько фантастических выступлений. Три года назад он выглядел разрушающе в бою с Кубратом Пулевым, потом он победил Брайанта Дженнингса, после чего Тайсон Фьюри шокировал мир, отобрав у него его пояса. Кличко - боксер из самой верхушки, и у него было очень успешное правление, но оно уже закончилось - закончилось с поражением от Тайсона Фьюри», - сказал Роб МакКракен.

Источник — Boxingnews

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Комментарии
    IlyashenkoM6-2013
      IlyashenkoM6-2013, 21.04.2017 22:51
    +1
    - Согласен.... Кличко "Размотают" как сынка... Нужно вовремя заканчивать...
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