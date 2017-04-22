Известный тренер по боксу погиб в ДТП

Один из самых известных в мире тренеров по боксу Ник Дюрандт скончался в больнице в результате ДТП, произошедшего недалеко от города Кларенс в провинции Фри-Стейт (ЮАР), сообщает The Citizen. На момент гибели ему было всего 53 года.

Дюрандт был президентом местного велосипедного клуба и совершал поездку на своем двухколесном средстве от Вифлеема к Кларенсу в пятницу днем.

«После столкновения с авто мой отец несколько раз перевернулся в воздухе. Я был с ним в больнице, когда он умер», - рассказал подробности трагедии сын Дюрандта.

За свою тренерскую карьеру Ник Дюрандт сумел воспитать множество чемпионов мира - Тулани Малингу, Филипа Нду, Кассиуса Балойи, Сайленса Мабузу, Айзека Хлаштвайо, Малколма Классена, Морути Мталане и других.