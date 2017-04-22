Почему нечего ? Анти рекорды обновлять надо ! Динама готова к этому как никогда раннее !

Я уже говорил ранее! Что этим инвалидам не поможет ни один тренер!!!! Для того что бы команда иг...

Если честно, ребята я смотрю аматоров и от игры Металла-1925, Солли-Плюс, Таврии-Скиф получаю удо...