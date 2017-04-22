Макс Бурсак и Гильберто Рамирес прошли официальную процедуру взвешивания перед поединком. Вес Макса - 75,9 кг (167,4 фунтов), вес Рамиреса - 76,1 кг (167,8 фунтов).
Напомним, бой, на кону которого титул Чемпиона мира по версии WBO во втором среднем весе, состоится в Карсоне (Калифония, США) и будет транслироваться на канале HBO. Украинские зрители смогут увидеть поединок на телеканале «Интер», 23 апреля, в 5:00.
Источник — K2 Promotions
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