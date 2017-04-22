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Хьюи ФЬЮРИ: «Хотел бы провести бой с Кличко»

Британский боксер хочет объединить супертяжелый дивизион

  • 22.04.2017 15:18
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klitschko-brothers.com. Хьюи Фьюри
© klitschko-brothers.com. Хьюи Фьюри

Британский супертяжеловес Хьюи Фьюри, который неоднократно высказывал уверенность в победе украинца Владимира Кличко в бою со своим соотечественником Энтони Джошуа, заявил, что в случае своей победы над чемпионом WBO новозеландцем Джозефом Паркером он будет готов провести бой с Владимиром Кличко:

«Бой с Кличко? Однозначно! Это был бы еще один зрелищный бой. На данный момент я не заглядываю никому за спину - иду за Паркером его поясом, но после того, как я выиграю, я отправлюсь за всеми поясами. Я хочу объединить супертяжелый дивизион, и я это сделаю!», - заявил Хьюи Фьюри в интервью Sky Sports.

Источник — Boxingnews

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