Хьюи ФЬЮРИ: «Хотел бы провести бой с Кличко»

Британский супертяжеловес Хьюи Фьюри, который неоднократно высказывал уверенность в победе украинца Владимира Кличко в бою со своим соотечественником Энтони Джошуа, заявил, что в случае своей победы над чемпионом WBO новозеландцем Джозефом Паркером он будет готов провести бой с Владимиром Кличко:
«Бой с Кличко? Однозначно! Это был бы еще один зрелищный бой. На данный момент я не заглядываю никому за спину - иду за Паркером его поясом, но после того, как я выиграю, я отправлюсь за всеми поясами. Я хочу объединить супертяжелый дивизион, и я это сделаю!», - заявил Хьюи Фьюри в интервью Sky Sports.
Источник — Boxingnews
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.