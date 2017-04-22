Луис ОРТИС: «Я так голоден к славе, будто не ел сто лет»

Обязательный претендент на титул чемпиона мира по версии WBA в супертяжелом весе кубинец Луис Ортис, который считает, что этот титул, являющийся пока вакантным, вернет себе украинец Владимир Кличко, заявил, что очень серьезно настроен на бой с украинцем:
«Кличко придется очень хорошо подготовиться к бою со мной, поскольку я так голоден к славе, будто не ел сто лет!», - Луис Ортис.
Источник — Boxingnews
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