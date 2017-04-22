Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Луис ОРТИС: «Я так голоден к славе, будто не ел сто лет»

Кубинский боксер уже готовится к поединку против Владимира Кличко

  • 22.04.2017 16:11
  • 144 просмотров
  • 0 комментария
Метки
behindthegloves.com. Луис Ортис
© behindthegloves.com. Луис Ортис

Обязательный претендент на титул чемпиона мира по версии WBA в супертяжелом весе кубинец Луис Ортис, который считает, что этот титул, являющийся пока вакантным, вернет себе украинец Владимир Кличко, заявил, что очень серьезно настроен на бой с украинцем:

«Кличко придется очень хорошо подготовиться к бою со мной, поскольку я так голоден к славе, будто не ел сто лет!», - Луис Ортис.

Источник — Boxingnews

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.