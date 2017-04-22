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Тайсон ФЬЮРИ: «Моя цель – снова объединить супертяжелый дивизион»

Британский боксер строит далекоидущие планы

  • 22.04.2017 17:49
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klitschko-brothers.com. Тайсон Фьюри
© klitschko-brothers.com. Тайсон Фьюри

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри снова подтвердил, что собирается вернуться в ринг, и назвал две своих главных цели в боксе после возвращения:

«Мои новые цели – это снова объединение супертяжелого дивизиона, и чтобы Рианна вживую исполнила песню, под которую я буду выходить в ринг. Циганский король вернулся!», – написал в Твиттере Фюри, который несколько месяцев назад отказался от своего прозвища «Циганский король» и стал называть себя «Горгой Тайсом».

Источник — Boxingnews

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