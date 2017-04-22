ПАРКЕР: Есть вероятность моего боя с победителем пары Кличко – Джошуа

Чемпион мира по версии WBO Джозеф Паркер, которому 6 мая в Окленде предстоит защита титула в бою с Хью Фьюри, считает, что после выигрыша у британца он может рассчитывать на поединок с победителем запланированного на 29 апреля поединка Кличко – Джошуа.



По словам Паркера, после победы над Фьюри перед ним откроются все двери в супертяжелом весе. «Я не могу заглядывать слишком далеко, потому что сосредоточен на выполнении стоящей передо мной большой задачи, но все равно где-то на подсознании ты думаешь о больших событиях, которые могут произойти в твоей жизни. Есть большая вероятность моего боя с победителем поединка Кличко – Джошуа. Это бой, который может случиться в будущем, но вы никогда не должны забывать о бизнесе», - рассказал Паркер в интервью Sky Sports.



Наставник новозеландского боксера – Кевин Барри – был более категоричен. «Любой, кто может собрать 90 000 зрителей – «золотой гусь» дивизиона, и мы бы хотели встретиться в ринге с победителем боя Кличко – Джошуа».