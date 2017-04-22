Эдди ХИРН: «Если с Кличко будет крутой бой, можно ожидать реванш»

Эдди Хирн - промоутер чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа, которому 29 апреля предстоит встретиться в ринге с Владимиром Кличко, не стал исключать повторного боя между его подопечным и украинцем, правда при одном условии.



По словам Хирна, Джошуа собирается боксировать еще 10 лет. «Поэтому часть меня не хочет спешить выводить его на опасных противников, - цитирует Хирна Sky Sports. - Однако мы идем сразу на Кличко. Почему бы не продолжать это движение? В рингсайде будет Деонтей Уайлдер - это естественный вариант боя. Есть еще Джозеф Паркер – еще один возможный бой. Но в следующие десять лет Энтони хочет получать только самые большие бои».



Хирн отказался подтвердить или опровергнуть информацию о том, что в контракте на бой Кличко–Джошуа есть пункт о реванше, хотя он не исключает такой возможности, если первый поединок двух бойцов получится захватывающим. «В боксе ничего нельзя гарантировать. Если ценность реванша будет низкой, то вы его и не увидите. А если 29-го будет крутой бой, то мы определенно не станем исключать возможность повторить это».