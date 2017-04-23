Рамірес перебоксував Бурсака

Перед поєдинком Рамірес - Бурсак більшість вболівальників скептично поставилися до шансів українця - воно й не дивно, адже різниця в класі була помітна неозброєним оком. Молодий талановитий мексиканський панчер у свої 25 років провів ряд важливих боїв і сприймався усіма букмекерськими конторами явний фаворитом. Як передбачалося, головною перевагою чемпіона повині були стати солідні габарити, швидкість та прекрасна техніка. Макс Бурсак - боєць досвідчений та відомий в боксерських колах, проте свій пік вже давно пройшов. Перший раунд активніше провів українець - зайняв центр рингу та нівелював сильні сторони суперника.

Рамірес декілька разів непогано попав з дальної дистанції, проте особливої користі йому це не принесло. Як правильно зазначав тренер в куті нашого боксера - потрібно було провалювати захист та боксувати на ближній дистанції, де шансів було найбільше. Приємним стало те, що Макс майже нічим не поступався своєму візаві, проте й наступні раунди забрав мексиканський чемпіон, який був набагато активнішим та агресивнішим. Українець багато клінчував, гасив атаки суперника та намагався відповідати на кожну атаку. Виходило не завжди. Четвертий період закріпив і без того помітну перевагу чемпіона, який нічого не дозволив зробити своєму опоненту. Бурсак проявляв себе дуже непогано, проте всі прекрасно розуміли, що цього замало, зважаючи на статус претендента та гостьову територію.

В п'ятому раунді за утриманя руки суперника, з претендента був знятий один бал. Поєдинок з Раміресом нагадував ті попередні бої, які завершилися поразками для нашого співвітчизника - ніби непоганий близький бій, проте без особливих шансів на загальний успіх. Різниця в габаритах була настільки суттєвою, що здавалося ніби боксують спортсмени з різних вагових категорій. Початок другої половини бою проходив з повною перевагою Хільберто та мало чим відрізнявся від першої - боксер з Мексики постійно пресингував опонента та позбавив можливості боксувати на ближній дистанції. Передбачаючи атаки Макса, чемпіон спокійно працював на ногах та вантажив претендента серіями дальніх ударів. Незрозуміло чому українець не розвивав свої атаки - після влучних ударів, Бурсак відходив від суперника замість того, щоб продовжити пресинг. Чемпіонські раунди, як і весь бій впевнено забрав Рамірес.

Загалом, поєдинок не був ані видовищним, ані інтригуючим і ближче до фінального гонгу навіть вболівальники почали освистувати боксерів. В одинадцятому періоді і без того складна ситуація стала ще гіршою, коли рефері вдруге зняв один бал з претендента. Наприкінці бою обидва суперники намагалися завершити бій нокаутом, проте жодних дивідендів такі дії не принесли. Бурсак підтвердив своє реноме стійкого бійця, а от Рамірес не зважаючи на велику кількість викинутих ударів серйозно потрясти українця так і не зміг. Рішення суддів було надто прогнозованим - 120:106 на картках усіх суддів. Схоже, цей бій поставив жирну крапку на чемпіонських амбіціях українця, а мексиканець продовжує свій чемпіонський хід далі.

Микола ТИТЮК