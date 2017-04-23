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Хурцидзе нокаутировал Лэнгфорда

Грузинский боец завоевал титул «временного» чемпиона мира по версии WBO

  • 23.04.2017 09:28
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boxing911.ru. Автандил Хурцидзе
© boxing911.ru. Автандил Хурцидзе

Грузинский боксер Автандил Хурцидзе (33-2-2, 22 КО) завоевал титул «временного» чемпиона мира по версии WBO в среднем весе, нокаутировав в пятом раунде британца Томми Лэнгфорда (18-1, 6 КО).

Лэнгфорд пытался много двигаться, используя свое 20-сантиметровое преимущество в росте, а также при первой же опасности вязал Хурцидзе в клинчах, но это не спасло его от поражения - в пятом раунде левый хук Хурцидзе нашел подбородок Лэнгфорда и отправил британца в нокаут.

Источник — Boxingnews

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