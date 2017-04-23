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Украинские боксеры Ефимович и Егоров защитили пояса WBA

Украинцы нокаутировали своих соперников

  • 23.04.2017 10:07
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Union Boxing Promotion. Александр Егоров
© Union Boxing Promotion. Александр Егоров

Украинские боксеры Олег Ефимович и Александр Егоров в субботу в Киеве успешно защитили свои титулы континентальных чемпионов по версии WBA в полулегком и втором легчайшем весе соответственно.

Олег Ефимович (29-2-1, 16 КО) нокаутировал в седьмом раунде бельгийца Урбано Джулиани (9-2, 2 КО), а Александр Егоров (18-1-1, 9 КО) победил техническим нокаутом в третьем раунде аргентинца Лукаса Рафаэля Баэса (30-16-4, 15 КО).

Источник — Boxingnews

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