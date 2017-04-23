Украинские боксеры Ефимович и Егоров защитили пояса WBA

слышишь чучело, сиди в своей рашке и болей за сянит...при ком Шахтер не честно брал чемпионство п...

От циган, в Шахтьорі судді чудили йому на користь і в Зеніті судді належать властьімущім... Якби ...

Я тоже смотрел матч,но в отличие от тебя видел что все удаления справедливые,хоть кто то может ск...