Украинские боксеры Ефимович и Егоров защитили пояса WBA

Украинские боксеры Олег Ефимович и Александр Егоров в субботу в Киеве успешно защитили свои титулы континентальных чемпионов по версии WBA в полулегком и втором легчайшем весе соответственно.
Олег Ефимович (29-2-1, 16 КО) нокаутировал в седьмом раунде бельгийца Урбано Джулиани (9-2, 2 КО), а Александр Егоров (18-1-1, 9 КО) победил техническим нокаутом в третьем раунде аргентинца Лукаса Рафаэля Баэса (30-16-4, 15 КО).
Источник — Boxingnews
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